健康網》早餐這樣配超傷！美網紅醫警告：「雞蛋3地雷吃法」害血管硬化

美國老年健康網紅醫師保羅．羅賓遜博士指出，早餐搭配雞蛋的食物，配不好就讓動脈變硬、增加腎臟負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋，是很多人早餐之一。美國老年健康網紅醫師保羅．羅賓遜博士（Dr. Paul Robinson）指出，雞蛋確實高蛋白、對心臟不錯的食材，但早餐搭配它的食物，配不好就讓動脈變硬、增加腎臟負擔。

保羅．羅賓遜是專門研究老年健康的醫師，臨床經驗超過15年。他指出，看過許多60歲以上的美國人明明飲食健康、運動、補充維他命，卻仍然膽固醇升高、腎功能下降、血壓控制不佳。仔細探究後，發現是這些食物組合出問題。

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60歲之後，腎臟過濾功能會自然下降約30-40%。保羅．羅賓遜說，這不是疾病，而是正常老化。他解釋，這代表身體攝取過多氮代謝廢物、磷、或會氧化LDL的物質時，身體已無法像年輕時一樣排除、代謝。以下是3種搭配錯誤的早餐：

●雞蛋＋精製碳水

保羅．羅賓遜指出，像是白吐司、鬆餅、含糖穀片，這類食物會讓血糖快速上升、胰島素大量分泌，形成「餐後高血糖壓力」。他引述《Journal of the American College of Cardiology》期刊指出，糖化LDL致動脈硬化能力增加約2.4倍。

●雞蛋＋加工肉

保羅．羅賓遜表示，問題不只是鈉，而是「氧化膽固醇」，加工肉經過煙燻與高溫處理，產生氧化膽固醇，會造成動脈發炎，加速泡沫細胞形成。他引述2019年《Frontiers in Physiology》期刊指出，氧化膽固醇的致動脈硬化能力是一般膽固醇的5倍。

●雞蛋＋加工起司

保羅．羅賓遜說，這不是所有起司的問題，而是「加工起司片」。原因在於其中含有「磷酸鹽添加物」。雞蛋本身約含95毫克磷，一般腎臟可以處理，但加工起司中的「無機磷」吸收率高達90%，遠高於天然食物的40-60%。他引述《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》研究指出，高磷飲食會加速腎功能下降。血中磷過高，還會引發「血管鈣化」，讓動脈變硬。

為了要讓雞蛋成為完美組合的早餐，他建議，換成「雞蛋＋酪梨、菠菜、番茄」、「雞蛋＋莓果、堅果」、「雞蛋＋天然起司」。

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