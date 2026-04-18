健康網》「攝護腺肥大」發生 醫：藥物、手術皆可考慮

就醫發現有攝護腺肥大，該怎麼做？顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜建議詳細討論是否要手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕國內不少年過50的台灣男性，飽受攝護腺肥大困擾。男性若是察覺尿速較慢、排尿困難，就醫發現有攝護腺肥大，該怎麼做？顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，可考慮藥物或手術治療，現今不少術式可供選擇。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，臨床上若攝護腺肥大的狀況不嚴重，通常會請病人調整生活方式。首先若有頻尿困擾，建議隔2小時如廁一次。若是夜尿，則是睡前6小時禁止飲水，以及就寢前一定要如廁。

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另外，若攝護腺肥大到約35c.c.且不到癌症程度，傳統上多是先透過藥物治療。例如甲型阻斷劑與5α還原酶抑制劑。首先，甲型阻斷劑雖原本是血壓藥，但有鬆弛攝護腺的效果；5α還原酶抑制劑也可治療良性攝護腺肥大，副作用是：容易引發性功能障礙。

然這兩種藥物都有副作用，若服用時間過長，恐傷害肝腎、並引起低血壓。因此，近年多透過手術來治療攝護腺肥大。

首先，經尿道前列腺刮除手術（電刀）為歷史相對悠久的傳統手術，可能有較多出血量，但是屬於健保給付。

另一個較為廣泛採用的，為「微創水蒸氣消融術」，打入水蒸氣，透過高溫效果，消除攝護腺內組織，僅需9秒時間，整個手術約不到1小時；對身體影響較小，出血量較少，然需要使用尿管7天，且並非一蹴可幾，需要時間慢慢恢復，約3個月後，尿速才會明顯恢復；與電刀不同，屬於自費。

同時攝護腺雷射手術也是較為常見的選項，可以將攝護腺想像成一顆橘子，雷射手術是將橘子內部的組織切除，將攝護腺縮回正常大小，出血量較小；同樣需要自費。

各種術式皆有優缺點，建議與醫師深入討論以決定該走哪種手術。另外，除了前述的尿管以外，術後需注意的細節有：多喝水、減少深蹲或提重物，以及維持排便順暢等。

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