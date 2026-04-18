吃蝦會染「新病毒」？疾管署：僅中國有疑似案例

網傳吃蝦恐感染「隱蔽性死亡野田病毒（CMNV）」，疾管署澄清，目前僅中國有疑似案例，國際尚未列為重大威脅。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網傳吃蝦恐感染「隱蔽性死亡野田病毒（CMNV）」，疾管署澄清，目前僅中國有疑似案例，國際尚未列為重大威脅。台灣監測未發現疫情，風險極低，不過還是提醒民眾避免生食海鮮、做好手部清潔即可降低風險，無須恐慌。

近期網路流傳「吃蝦恐感染新病毒」引發關注，起因是一篇刊登於「自然·微生物學」（Nature Microbiology）的最新研究指出，一種存在於水生動物的CMNV，疑似具備跨物種感染人類的潛在能力，甚至可能與人類眼部疾病「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎（POH-VAU）」相關。

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疾管署副署長曾淑慧指出，現有資料顯示，疑似人類感染CMNV的案例僅分布於中國18個水產養殖較多的省份，且尚未被世界衛生組織、美國疾病管制與預防中心或歐洲疾病預防與控制中心列為重大公共衛生威脅。換言之，目前全球並未出現CMNV引發的人類大規模疫情或社區傳播事件。

她說明，該研究推測人類感染可能與「處理或生食生鮮水產品」有關，但是否真的能感染人類、特別是眼部組織，仍需更多科學證據釐清。她也強調，目前沒有任何證據顯示「食用煮熟海鮮」會感染CMNV，民眾日常飲食不必過度擔憂。

從國內監測來看，農業部動植物防疫檢疫署指出，台灣蝦場至今未曾檢出CMNV疫情。疾管署綜合評估，目前國內傳播風險極低，但仍會持續與農政單位合作監測，並建立人類檢體檢測技術與預警機制，以因應未來可能的變化。

值得注意的是，CMNV已被世界動物衛生組織列為新興動物傳染病，並曾在中國與泰國蝦場出現感染案例。曾淑慧提醒，若前往相關國家旅遊或接觸水產品時，仍應提高基本防護意識。

在日常生活中，疾管署建議遵守幾項簡單原則降低風險，包括避免食用未煮熟的海鮮、處理生鮮水產品時配戴手套、手部若有傷口應避免直接接觸，並於處理後以肥皂與清水徹底洗手。對於慢性病患者等高風險族群，更應避免生食海產。

疾管署強調，面對新興病毒訊息，應以科學證據為依據，目前CMNV仍屬研究階段議題，對一般民眾健康影響有限。

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