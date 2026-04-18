自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

變瘦卻對很多事沒興趣？瘦瘦針用戶出現新狀況

2026/04/18 11:39

部分使用「瘦瘦針」的民眾反映，體重下降後，對食物與日常活動的興趣明顯減弱，相關現象已引發醫界關注。（資料照）

部分使用「瘦瘦針」的民眾反映，體重下降後，對食物與日常活動的興趣明顯減弱，相關現象已引發醫界關注。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕看到精緻的蛋糕卻毫無食慾，連原本熱愛的活動也變得索然無味。全球熱銷的「瘦瘦針」（GLP-1 受體促效劑）近期出現新的臨床觀察現象，部分使用者反映，體重雖然減輕，生活感受卻變得「近乎無感」，甚至對許多事物都提不起反應。這種現象在網路上被稱為「瘦身藥人格」，醫學上則稱為「快感缺失」。

根據《華盛頓郵報》報導，這項趨勢並非來自單一學術研究，而是多位肥胖醫學專家在臨床實務與病例觀察中共同注意到的現象。報導引述多名專家訪談與臨床經驗指出，雖然相關現象目前仍以觀察與個案為主，尚未建立明確的因果關係，但其一致性已引發醫界關注。

大腦獎勵機制疑受調降　相關生理機制仍未確立

為何抑制食慾的藥物，可能與心情變化有關？報導引述研究人員推測指出，這可能與多巴胺系統有關，亦即大腦的獎勵機制，相關反應可能出現下降，但其具體的生理機制目前仍未確立。當該機制變得遲鈍，使用者可能不只對食物失去興趣，連對音樂、社交活動的反應也隨之轉淡。

一名受訪的使用者表示，那種感覺並非情緒低落，而是對萬事都感到「平淡」，甚至難以維持原本有組織性的生活。報導提到，這類案例在醫師建議下微調劑量後，多能逐漸找回對生活的熱情。

臨床現象引發警覺　籲使用者留意心理變化

報導指出，醫界目前建議，GLP-1受體促效劑在改善肥胖上的效果雖顯著，但使用者應留意心理狀態的微小變化。由於臨床觀察尚無法證明藥物與快感缺失之間的直接因果關係，相關反應可能與體重快速減輕、生理變化或個人體質相關。

根據報導整理的專家意見，使用者若感到持續性的情緒低迷或興趣喪失，應及時向專業醫師諮詢，討論是否需要調整治療方案。醫界強調，在追求體重目標的同時，不應忽視身體與大腦發出的心理訊號，相關療程必須在專業醫療指導下進行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中