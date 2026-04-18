變瘦卻對很多事沒興趣？瘦瘦針用戶出現新狀況

部分使用「瘦瘦針」的民眾反映，體重下降後，對食物與日常活動的興趣明顯減弱，相關現象已引發醫界關注。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕看到精緻的蛋糕卻毫無食慾，連原本熱愛的活動也變得索然無味。全球熱銷的「瘦瘦針」（GLP-1 受體促效劑）近期出現新的臨床觀察現象，部分使用者反映，體重雖然減輕，生活感受卻變得「近乎無感」，甚至對許多事物都提不起反應。這種現象在網路上被稱為「瘦身藥人格」，醫學上則稱為「快感缺失」。

根據《華盛頓郵報》報導，這項趨勢並非來自單一學術研究，而是多位肥胖醫學專家在臨床實務與病例觀察中共同注意到的現象。報導引述多名專家訪談與臨床經驗指出，雖然相關現象目前仍以觀察與個案為主，尚未建立明確的因果關係，但其一致性已引發醫界關注。

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大腦獎勵機制疑受調降 相關生理機制仍未確立

為何抑制食慾的藥物，可能與心情變化有關？報導引述研究人員推測指出，這可能與多巴胺系統有關，亦即大腦的獎勵機制，相關反應可能出現下降，但其具體的生理機制目前仍未確立。當該機制變得遲鈍，使用者可能不只對食物失去興趣，連對音樂、社交活動的反應也隨之轉淡。

一名受訪的使用者表示，那種感覺並非情緒低落，而是對萬事都感到「平淡」，甚至難以維持原本有組織性的生活。報導提到，這類案例在醫師建議下微調劑量後，多能逐漸找回對生活的熱情。

臨床現象引發警覺 籲使用者留意心理變化

報導指出，醫界目前建議，GLP-1受體促效劑在改善肥胖上的效果雖顯著，但使用者應留意心理狀態的微小變化。由於臨床觀察尚無法證明藥物與快感缺失之間的直接因果關係，相關反應可能與體重快速減輕、生理變化或個人體質相關。

根據報導整理的專家意見，使用者若感到持續性的情緒低迷或興趣喪失，應及時向專業醫師諮詢，討論是否需要調整治療方案。醫界強調，在追求體重目標的同時，不應忽視身體與大腦發出的心理訊號，相關療程必須在專業醫療指導下進行。

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