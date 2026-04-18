春夏交替濕氣增！濕疹、長痘狂發作 中醫師曝調理關鍵

穀雨節氣到來，氣溫升高濕氣加重。（徐維偵提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕穀雨為春季最後一個節氣，今（2026）年落在4月20日，象徵「雨生百穀」，氣候逐漸轉熱、濕氣明顯增加。中醫師提醒，此時正是身體從「春肝」轉向「夏心、長夏脾」的重要過渡期，若調養不當，容易出現疲倦、腸胃不適甚至情緒波動等問題，民眾可透過飲食、穴位按摩與生活習慣調整，減少季節交替帶來的不適。

信義馬光中醫診所醫師徐維偵指出，穀雨期間常見症狀多與「濕邪困脾」或「肝鬱化熱」有關，包括身體沉重、疲倦無力、食慾不振、腹脹、便溏、皮膚濕疹、長痘，甚至口乾口苦、情緒煩躁等。臨床曾有一名上班族女性在穀雨前後反覆出現濕疹，合併口乾與睡眠品質不佳，經辨證為「肝鬱化熱、心火上炎與濕熱內蘊」，透過中藥調理、飲食與作息改善，約2週後症狀明顯緩解。

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在治療與保養上，中醫建議以「健脾祛濕、疏肝清熱」為核心。常見藥材如薏仁、茯苓、白朮可幫助排濕健脾，柴胡、菊花有助疏肝清熱，若濕熱較重可由醫師評估加用黃芩等藥材，心火旺盛者則可搭配蓮子心或麥門冬調理。

日常保養方面，民眾也可自製「健脾祛濕茶」，以薏仁10克、茯苓10克、陳皮5克，加水約800ml煮沸後轉小火15至20分鐘，有助利濕健脾、改善腸胃功能。

此外，透過穴道按摩也能幫助調理體質。像是足三里可健脾和胃、提升免疫力；陰陵泉有助利水消腫；太衝穴可疏肝解鬱、減壓；神門穴則有助安神助眠。建議每個穴位按壓1至2分鐘，每天1至2次，晚間加強太衝與神門效果更佳。

生活習慣同樣重要。徐維偵建議，穀雨時節應維持規律作息，避免熬夜；運動可選擇快走、伸展、太極或八段錦，以微微出汗為原則，有助排濕與促進循環。

徐維偵提醒，穀雨是春夏交替的關鍵時刻，若能及早調整飲食與生活型態，做好「健脾祛濕、疏肝清火」，不僅可減少當下不適，也能為接下來炎熱夏季打下良好健康基礎。

掌握穀雨保養4穴位可提升免疫力、顧腸胃。（徐維偵提供）

穀雨茶有助健脾祛濕。（徐維偵提供）

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