自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

春夏交替濕氣增！濕疹、長痘狂發作 中醫師曝調理關鍵

2026/04/18 11:36

穀雨節氣到來，氣溫升高濕氣加重。（徐維偵提供）

穀雨節氣到來，氣溫升高濕氣加重。（徐維偵提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕穀雨為春季最後一個節氣，今（2026）年落在4月20日，象徵「雨生百穀」，氣候逐漸轉熱、濕氣明顯增加。中醫師提醒，此時正是身體從「春肝」轉向「夏心、長夏脾」的重要過渡期，若調養不當，容易出現疲倦、腸胃不適甚至情緒波動等問題，民眾可透過飲食、穴位按摩與生活習慣調整，減少季節交替帶來的不適。

信義馬光中醫診所醫師徐維偵指出，穀雨期間常見症狀多與「濕邪困脾」或「肝鬱化熱」有關，包括身體沉重、疲倦無力、食慾不振、腹脹、便溏、皮膚濕疹、長痘，甚至口乾口苦、情緒煩躁等。臨床曾有一名上班族女性在穀雨前後反覆出現濕疹，合併口乾與睡眠品質不佳，經辨證為「肝鬱化熱、心火上炎與濕熱內蘊」，透過中藥調理、飲食與作息改善，約2週後症狀明顯緩解。

在治療與保養上，中醫建議以「健脾祛濕、疏肝清熱」為核心。常見藥材如薏仁、茯苓、白朮可幫助排濕健脾，柴胡、菊花有助疏肝清熱，若濕熱較重可由醫師評估加用黃芩等藥材，心火旺盛者則可搭配蓮子心或麥門冬調理。

日常保養方面，民眾也可自製「健脾祛濕茶」，以薏仁10克、茯苓10克、陳皮5克，加水約800ml煮沸後轉小火15至20分鐘，有助利濕健脾、改善腸胃功能。

此外，透過穴道按摩也能幫助調理體質。像是足三里可健脾和胃、提升免疫力；陰陵泉有助利水消腫；太衝穴可疏肝解鬱、減壓；神門穴則有助安神助眠。建議每個穴位按壓1至2分鐘，每天1至2次，晚間加強太衝與神門效果更佳。

生活習慣同樣重要。徐維偵建議，穀雨時節應維持規律作息，避免熬夜；運動可選擇快走、伸展、太極或八段錦，以微微出汗為原則，有助排濕與促進循環。

徐維偵提醒，穀雨是春夏交替的關鍵時刻，若能及早調整飲食與生活型態，做好「健脾祛濕、疏肝清火」，不僅可減少當下不適，也能為接下來炎熱夏季打下良好健康基礎。

掌握穀雨保養4穴位可提升免疫力、顧腸胃。（徐維偵提供）

掌握穀雨保養4穴位可提升免疫力、顧腸胃。（徐維偵提供）

穀雨茶有助健脾祛濕。（徐維偵提供）

穀雨茶有助健脾祛濕。（徐維偵提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中