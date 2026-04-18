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健康網》諾羅病毒、沙門氏菌大不同 醫談檢查法

2026/04/18 11:17

健康網》諾羅病毒、沙門氏菌大不同 醫談檢查法

家醫科醫師陳爰邑說明，暖濕天氣正是細菌與病毒繁殖的黃金期。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期集體食物中毒案例頻傳，腸胃拉警報！疾管署表示，上週腹瀉門急診就診達12萬5205人次，較前一週增加4.5%。近4週全國累計113起群聚案件，其中以餐飲及旅宿業最多，檢出病原以諾羅病毒為主，另也出現沙門氏菌感染案例。

家醫科醫師陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」說明，暖濕天氣正是細菌與病毒繁殖的黃金期！

兩大腸胃病源，諾羅病毒、沙門氏菌大不同：

●諾羅病毒：傳染力極強，透過飛沫或人際接觸，容易在家人、同事間傳染。主要症狀為劇烈嘔吐與腹瀉，持續約2到3天。

●沙門氏菌：多藏於未熟蛋、肉、奶中，吃了污染的食物感染。會引起腹痛、發燒甚至血便，病程可長達7天。

居家食安守護5重點

1. 肥皂洗手：酒精殺不死諾羅！備餐、飯前，請務必用肥皂洗手。

2. 煮熟才安全：高溫是殺死沙門氏菌的最好方法，請確保食物「完全熟透」。

3. 加蓋控溫不放久：食物未食用完，盡早放入冰箱內，並加蓋保存。若有異味請果斷丟棄。

4. 大人先吃守護幼兒：食物外觀可能正常，但其實已變質。大人先試吃，能替孩子揪出隱藏危機。

5. 環境消毒防傳染：患者症狀解除 48 小時內仍具感染力，請落實分食，並用稀釋漂白水清消嘔吐物及環境。

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