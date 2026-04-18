不只三高傷腎 醫揭「最常被忽略行為」恐加速腎衰竭

初鳴堂中醫診所院長周大翔表示，高血壓、高血糖、高血脂為3大傷腎主因，仍須積極控制。 同時應避免濫用藥物、不憋尿、不缺水並維持規律作息；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕慢性腎臟病已成國人重要健康威脅。根據台灣腎臟醫學會統計，國內慢性腎臟病盛行率約12%，平均每8名成人就有1人腎功能受損，且年輕患者逐年增加。醫師指出，高血壓、高血糖、高血脂為3大傷腎主因，仍須積極控制。 同時應避免濫用藥物、不憋尿、不缺水並維持規律作息。

初鳴堂中醫診所院長周大翔表示，中醫在延緩腎功能惡化、減少蛋白尿及改善水腫、疲勞等症狀上可提供輔助，但關鍵仍在於正確辨證與落實日常護腎原則。無論是健康民眾預防，或腎病患者延緩惡化，都應避免傷腎行為並建立良好生活習慣。

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在用藥方面，周大翔提醒，應避免長期服用非類固醇消炎藥（NSAID，如ibuprofen）及來路不明的草藥或電台藥，許多腎衰竭案例與此相關」。日常也應避免憋尿並維持充足水分攝取，一般成人每日建議飲水約1500至2000c.c.，以尿液呈淡黃色為原則，但心衰竭或嚴重腎衰竭患者須依醫囑調整。

此外，控制三高仍是護腎基礎。周大翔指出，血壓應低於130/80 mmHg，糖化血色素小於7%，並定期追蹤腎功能。作息上建議晚間11點前入睡，避免熬夜增加腎臟負擔；每週5天、每天30分鐘中等強度運動，如快走或騎腳踏車，有助穩定血壓與血糖、改善腎血流。

日常保養方面，也可透過簡易穴位按摩促進循環。周大翔建議，可按壓腳底前1/3凹陷處的湧泉穴3至5分鐘，幫助補腎氣、緩解疲勞；腰部第2腰椎旁開2指寬的腎俞穴可透過搓熱刺激；腳內踝上4指寬的三陰交則有助調理脾腎與減少水腫，另可於睡前以約40℃溫水泡腳15分鐘，促進血液循環、減少夜尿。

飲食方面，周大翔表示，可適量攝取黑豆、黑芝麻、黑木耳、山藥、薏仁等食材，並控制鹽分攝取，每日鈉攝取量低於2400毫克，避免加工食品與高鹽飲食；蛋白質則應適量，一般人約每公斤體重1公克，不宜過量。另楊桃含有神經毒素，腎功能不佳者可能引發不適，健康民眾也應避免過量食用。

若為慢性腎臟病患者，則須依病程控制蛋白質攝取量，通常每公斤體重0.6至0.8公克，並落實低磷、低鉀、低鈉飲食，例如減少內臟、堅果、乳製品及可樂等高磷食物，避免香蕉、奇異果等高鉀食物，也不建議使用低鈉鹽。烹調上可將蔬菜先川燙再料理，以降低鉀含量，肉類煮後去湯則可減少普林與磷攝取。

周大翔提醒，慢性腎臟病第1至3期、蛋白尿持續不降或出現疲勞、水腫、食慾不振等症狀時，可尋求合格中醫師輔助治療，但不可自行停用西藥（降血壓藥、降血糖藥），並應每3個月追蹤腎功能、尿蛋白及電解質，中西醫整合才能有效延緩病程。

湧泉穴位於腳底前1/3凹陷處），按壓3-5分鐘，可補腎氣、消除疲勞。（資料照）

三陰交穴位於腳內踝上4指寬處，按壓有助調理脾腎、減少水腫。（資料照）

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