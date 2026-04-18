健康網》胃食道逆流別只吃稀飯！ 營養師：養胃卻火燒心

營養師邱世昕指出，稀飯中含有大量水分，水分過多反而會刺激胃部，導致分泌更多胃酸；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃不舒服時，很多人都會改成吃稀飯、白粥，認為清淡又好消化，能幫助養胃。不過，營養師邱世昕分享，1名55歲女性因胃食道逆流，被醫師提醒飲食清淡後，連續1個月三餐都吃稀飯配青菜，以為有助養胃，結果反而頻繁胃酸逆流，晚上火燒心痛到睡不著，擔心身體是否出問題。

邱世昕於臉書粉專發文表示，據統計，台灣平均每4個人就有1個人有胃食道逆流的問題。許多人從小被教育「生病吃白粥」，但若本身屬於胃酸分泌過多、容易逆流族群，稀飯未必是好選擇，反而會讓你的胃酸像海嘯一樣往上衝。

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吃粥胃酸逆流2原因

邱世昕進一步說明，吃粥造成胃食道逆流嚴重的原因，包括以下2點：

●刺激胃酸且排空太快：稀飯中含有大量水分，水分過多反而會刺激胃部，分泌更多胃酸。更糟糕的是，因為粥煮得很軟爛，消化速度太快，當食物都已經跑到小腸，大量胃酸卻還停留在空空的胃部，反而對胃壁造成更大傷害。

●缺乏咀嚼與體積壓迫：吃稀飯很容易不自覺就直接吞下去，導致嘴巴咀嚼次數降低。這會使得胃在短時間內被塞入大量富含水分的澱粉，胃部體積瞬間被撐大，直接壓迫到上方的下食道括約肌（賁門），酸水自然就滿出來往上衝進食道。

護胃飲食2大原則

想要減少不適真正養好胃，護胃防逆流，邱世昕建議，飲食應掌握以下2原則：

●改吃固體食物，飯菜乾濕分離：最不傷胃的其實是好消化的固體食物，改吃白飯或糙米飯，並且放慢速度多咀嚼有助護胃。此外，吃飯時，絕對不要配湯或飲料，掌握乾濕分離原則，將喝湯跟喝水的時間挪到飯後30-40分鐘，延長胃部處理食物的時間，避免體積過大。

●補足蛋白質鎖緊胃蓋子：不要因為怕油膩就不吃肉，胃和食道交界處的賁門是「肌肉」做的，如果妳只吃稀飯配青菜，缺乏優質蛋白質建材，這塊肌肉蓋子就會越來越無力、關不緊。選擇好消化的水煮雞胸肉、蒸魚或豆腐，才能讓賁門恢復力氣，

把胃酸牢牢鎖在下面。

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