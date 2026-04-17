長照補助給付凍漲8年 高雄居服業感嘆「薪水不如麥當勞員工」

高雄居服業者、議員召開「長照給付級距機制調整倡議說明會」，向中央喊話。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕長照補助給付凍漲8年，高雄居服業者、議員聯手今（17）日要求中央調升，業者並感嘆「麥當勞員工的薪水都比照服員高，我們拿什麼留人？」

長照3.0推行以來，居家服務B碼、G碼給付額度連續8年未曾調整，第一線機構在基本工資、物價、水電、油價、租金全面上漲的夾擊下，已出現經營困境與人力外流。

請繼續往下閱讀...

高雄市居家長照機構負責人陳昭宇今天偕同產業代表、家長團體與市議員陳慧文、邱俊憲、湯詠瑜，召開「長照給付級距機制調整倡議說明會」，向中央喊話，要求行政院依現行各項經濟指標，立即調升長照3.0服務給付額度，並盼將行政院公共政策網路參與平台連署案推向5千人門檻。

陳昭宇指出，基本工資自2018年22000元調升至2026年2萬9500元，連帶推升勞健保雇主負擔；同期間物價上漲約15%、水電價上漲30%、油價上漲50%、房租翻倍，但長照 B／G 碼給付「130元永遠是130元，260元永遠是260元!」

他強調，問題已反映在人力結構，依衛福部統計，居家照顧服務員人數雖9年間成長近4倍，但2024年的54342人，於2025年不增反減至54106人；同期間個案量卻由28萬成長至36萬；2021至2025年照服員離職率長年維持約40%，餐飲、超商起薪已追近甚至超越照服員，成熟人力大量轉行，「麥當勞員工的薪水都比照服員高，我們拿什麼留人？」

市議員陳慧文表示，調整給付涉及政府支出與使用者自付額兩端，須一併討論，她承諾協助機構向中央反映；市議員邱俊憲說，將聯繫高雄選區立委，安排業者與立委直接對話，並串聯台中、屏東等縣市民代，於各地議會同步表達，也承諾於高雄市議會提案，要求市府向中央反映調高給付，並協助推動連署擴散。

高雄市衛生局說明，已收集機構報稅資料，並聘請會計師事務所進行成本分析，趕於衛福部今年度溝通窗口關閉前，2026年1月30日正式函文衛福部，針對B 碼、G碼等項目建議適時調整給付價格。目前全國僅高雄市提出此建議，衛福部則於4 月7日函覆說明，目前正推動「非核心居家照顧示範計畫」，預計由受訓12小時者提供服務，給付水準為原標準的85折，並徵詢北、中、南縣市參與試辦，高雄市並未加入該計畫，因為業界爭取的是「提高給付」，而非變相打折。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法