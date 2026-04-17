基隆市衛生局免費兒童發展篩檢 及早了解幼童發展

基隆市衛生局在各行政區推出免費兒童發展篩檢服務，民眾可向各區衛生所洽詢。（基隆市衛生局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市衛生局推動「兒童發展篩檢服務」，協助家長掌握幼兒整體發展情形，把握早期發現與介入的黃金時機。為提升服務可近性，除持續結合合約醫療院所外，4月起陸續於基隆市七區衛生所開設專診，提供免費兒童發展篩檢服務。相關服務資訊及4月份門診表已公告於基隆市衛生局網站，供民眾查詢，歡迎家長多加利用，並請定期攜家中幼童接受篩檢。

基隆市衛生局局長張賢政表示，0至6歲為兒童身心發展的重要關鍵期，透過定期篩檢可評估語言、動作、認知及社會互動等4大面向，由專業醫療團隊提供評估與建議，及早發現發展遲緩風險，並依個別需求轉介早期療育資源，落實「早期發現、早期介入」的照護目標，讓孩子在關鍵成長階段獲得適切支持。

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依據衛生福利部國民健康署規劃，0至6歲兒童應完成6次發展篩檢，建議時程為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲及5歲至未滿7歲。衛生局呼籲，請家長依時程定期帶孩子到合約院所接受篩檢，以利及早掌握幼童整體發展情形。

張賢政指出，衛生局於4月份已安排辦理3場免費「兒童發展篩檢」專診服務，除了今天（17日）中正區衛生所由基隆長庚醫院醫師廖穗綾負責，4月18日七堵區衛生所（紀醫師診所紀乃正醫師）、4月21日仁愛區衛生所（基隆長庚醫院醫師黃崇偉）。採預約報名制，歡迎家中有6個月以上至未滿7歲嬰幼兒的家長報名參加。

基隆市衛生局張賢政局長表示，嬰幼兒階段是身心發展的重要關鍵時期，透過定期發展篩檢，不僅可協助家長了解孩子成長情形，亦能在必要時提供及時的專業支持與轉介服務。呼籲家長依篩檢時程定期帶孩子接受檢查，並按時完成各項預防接種。

基隆市衛生局在各行政區推出免費兒童發展篩檢服務，民眾可向各區衛生所洽詢。（基隆市衛生局提供）

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