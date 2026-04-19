健康網》血糖飆高！問題未必是食物 可能吃錯保健品

營養師曾建銘提醒，若血糖數據突然忽高忽低不理想，問題未必出在飲食或機器，也可能與近期補充的保健食品或服用藥物有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了穩定血糖，許多人努力控制飲食、規律監測血糖，卻發現連續血糖監測（CGM）數字異常波動，讓人懷疑是不是飲食失守。營養師曾建銘提醒，若血糖數據突然忽高忽低不理想，問題未必出在飲食或機器，也可能與近期補充的保健食品或服用藥物有關。

明明飲控很嚴格，CGM顯示數據卻不理想？對此，曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文提出解釋，除了飲食之外，部分保健食品、藥物、補充品等，也可能影響CGM數據出現偏差。針對常見保健品與藥品可能影響CGM數據，他也提出以下說明：

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●高劑量維生素C（Ascorbic Acid）：每天攝取超過1000mg的維生素C，如市售發泡錠、高劑量感冒保健品等，可能會干擾感測器，造成讀值「假性偏高」。因此，看到數據飆高，未必真的是高血糖。

●阿斯匹靈與水楊酸類藥物（Salicylic Acid）：部分止痛藥或心血管常用的阿斯匹靈，可能會讓CGM數值「略微偏低」。

曾建銘進一步說明，至於其他保健品，例如：魚油、葉黃素、益生菌、B群等，目前沒有直接證據顯示會干擾機器，因此不需優先注意。

遇到數值異常怎麼辦？曾建銘說，如果剛好服用高劑量維他命C或止痛藥，且CGM 數字與你的真實感受、或是指尖血糖值差很多，建議先「停、看、聽」。記下你吃的品項和劑量，並與醫師或藥師討論。

曾建銘提醒，新增任何高劑量保健品前，建議養成習慣對照一下指尖血糖值，才能確認CGM數值是否受到干擾。

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