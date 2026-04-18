健康網》夏季外食不踩雷 專家：買外食開濾鏡 遠離細菌

夏季高溫潮濕，容易引發食物中毒；公衛師蔡秉兼提出4大細節，以確保購買的飲食安全。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期集體食物中毒案件頻傳；而天氣一熱，食物變質的速度往往超乎預期。公衛師蔡秉兼在臉書粉專「全球公衛健康飲食生活型態｜蔡秉兼公共衛生師」表示，這不是你「腸胃差」，而是你可能吃下了「細菌已經大量繁殖」的食物。蔡秉兼表示，從公共衛生的角度來看，與其死背哪種食物危險，建議直接掌握核心的環境變數「FAT TOM」（微生物生長的關鍵條件），蔡秉堅提出在日常生活中「4步驟判斷法」，幫你快速過濾高風險外食。

4步驟判斷 你眼前的商品安全嗎？

細菌存在地點：首先，高水活性、富含蛋白質、酸鹼值偏中性的食物，是細菌的最愛。例如：肉類、蛋製品、海鮮、奶類、米麵食。這些「濕且營養」的食物，本身就帶有較高的潛在風險。

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危險溫度帶：科學上定義的「危險溫度帶」（Danger Zone）於攝氏7度到60度之間，這是細菌最容易快速分裂繁殖的區間。食物安全的存放標準：冷食夠冷（冷藏於 7°C 以下）；熱食夠熱（保溫於 60°C 以上）。提醒，若店家將食物常溫放置於室內，沒冷藏也沒保溫，直接裸露展售，是很危險的警訊。

時間多長：時間與溫度是連動的。依據食安規範：

一般室溫（約 25°C）：放置超過2小時，細菌量已達危險基準。

夏日戶外（超過 32°C）：放置超過1小時，極高風險，建議丟棄。

小心交叉污染：即使食物剛做好，如果店家的生熟食沒有分開處理（例如：切生肉和切熟滷味的砧板共用），或者環境衛生不佳，細菌仍會直接污染食物。建議「觀察店家衛生習慣，髒亂就快閃。」

常見外食地雷與破解法

便當（排骨飯、燒臘）：熱騰騰或從保溫箱拿出來者，相對安全；然，摸起來已經常溫、涼掉，可能已在危險溫度帶放置過久，不建議購買。

涼麵、沙拉、壽司：必須從「運作良好的冷藏櫃」拿出來，直接擺在常溫桌上賣的料理則風險偏高，不建議購買。

手搖飲（奶茶、果汁、純茶）：買了盡快在1到2小時內喝完，若放機車車廂、無冷氣教室半天，即使是「無糖純茶」，雖然缺乏糖分讓特定細菌發酵，但在高溫下仍會滋生環境落菌或導致茶湯變質，絕對不要再喝。

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