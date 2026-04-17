口乾不當回事！喝一罐可樂血糖飆破280 才知嚴重糖尿病

56歲李姓男子平時僅偶爾口乾，自覺沒有明顯不適，近日檢測，喝一罐可樂血糖飆破280mg/dL，才知罹患糖尿病。（法新社資料照）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化56歲李姓男子從未驗過血糖，平時僅偶爾口乾，自覺沒有明顯不適。沒想到一次活動中偶然接受檢測，竟發現糖化血色素（HbA1c）高達11.5%，遠超6.5%的糖尿病診斷標準。他事後嘗試喝可樂測試，血糖半小時內飆升100 mg/dL，達到280 mg/dL，讓他嚇出一身冷汗。

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，糖尿病典型症狀為「吃多、喝多、尿多、體重減輕」，但臨床上不少患者初期幾乎無感，需靠檢查才能發現。

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李男表示，他的身高168公分、體重91公斤，日前他參加「鷹揚八卦」賞鷹活動時，被朋友虧「太胖了」，還被拱到健康攤位檢測，沒想到衛教師一驗尿糖試紙，顏色竟達最異常程度，強烈建議他就醫。後續抽血檢驗，糖化血色素（HbA1c）高達11.5%，遠超過6.5%的糖尿病診斷標準，確診糖尿病。

李男到健康攤位檢測，沒想到一驗尿糖試紙，顏色竟達最異常程度。（彰化醫院提供）

「原來我的糖尿病是吃來的。」李男回憶，過去一年偶有口渴，但因工作忙碌忽略警訊。確診後他自費裝置連續血糖監測儀，發現喝一罐可樂，血糖從180飆升至280 mg/dL；早餐吃飯糰升70、午餐吃水餃升60，讓他意識到長期飲食習慣恐是致病關鍵。

廖曜磐指出，糖尿病典型症狀為「吃多、喝多、尿多、體重減輕」，但不少患者初期幾乎沒有明顯症狀，僅出現疲倦、口乾等輕微不適，容易被忽略，需仰賴檢查才能發現。一般而言，糖化血色素正常值為4.0％至5.6％，5.7％至6.4％為高風險族群，超6.5％即診斷為糖尿病；空腹血糖高於126 mg/dL也屬異常。

目前李男已接受藥物治療，並控制澱粉攝取、避免高糖與高脂食物、不熬夜及規律運動。同時改變用餐順序，先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後吃澱粉，也不再吃點心宵夜，積極控糖。

廖曜磐提醒，糖尿病若未妥善控制，恐引發腦中風、心肌梗塞、腎衰竭及視網膜病變等嚴重併發症，民眾即使沒有明顯不適，也應定期檢查血糖，及早發現、及早治療。

李男自費裝置連續血糖監測儀。（彰化醫院提供）

李男目前接受藥物治療，並控制澱粉攝取、避免高糖與高脂食物。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，糖尿病典型症狀為「吃多、喝多、尿多、體重減輕」，但臨床上不少患者初期幾乎無感，需靠檢查才能發現。（彰化醫院提供）

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