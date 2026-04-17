3C害的？幼童視力篩檢異常率6成 專家示警

雲林縣今（2026）年起加入學齡前兒童視力篩檢，由眼科醫師進入全縣152家公私立幼兒園檢查。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國保健會議連續2天在雲林縣舉行，國健署長沈靜芬與全國各縣市衛生局所齊聚交流，同時也邀請台大眼科權威劉耀臨醫師分享「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」執行初步成果，全國已篩檢7700多人異常率高達6成。沈靜芬強調，這是警訊也提醒篩檢計畫的重要性，希望全國各縣市都能加入一起守護孩子的靈魂之窗。

面對高齡化、少子化社會及疾病型態轉變等挑戰，國健署持續擴大推動成人健檢、癌症篩檢等預防保健工作，在孩童部分，去年試辦學齡前兒童視力篩檢，有別於過去只用視力檢查表，這次是由眼科醫師進入幼兒園，檢查項目有散瞳、驗光、屈光等，可篩檢出孩子細微視力異常。

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沈靜芬表示，目前全國有桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及嘉義市等縣市辦理，根據劉耀臨醫師報告，7700多名完成篩檢幼童，異常率高達6成，分別為弱視、斜視、近視，其中近視前期就占3成。

沈靜芬說，研究發現國內兒童近視進展起始年齡是5歲，近視前期是兒童近視防治重要介入點，透過篩檢可以讓家長知道孩子視力異常需家長配合防治，包括注意用眼環境、3C產品使用限制、增加戶外時間等。

沈靜芬強調，許多家長認為孩子近視戴眼鏡就好或雷射，但年齡越小近視，每年以100度增加，高度近視機率高，很容易發生視網膜剝離或病變等併發症問題，由於3C產品普及，視力會成為重要問題，因此需要提早做防治，希望各縣市能加入篩檢試辦計畫。

沈靜芬也感謝雲林縣長張麗善、衛生局曾春美支持，在眼科醫師不足情況下，跨局處協調，安排醫師進入全縣152所公私立幼兒園，還有機器借用、人力支援等。

全國保健會議連續2天在雲林縣舉行，國健署長沈靜芬（中）與全國各縣市衛生局所齊聚交流。（記者黃淑莉攝）

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