健康網》沒喝咖啡胃仍不適 醫：澱粉、水果也是隱形炸彈

醫師卓韋儒表示，檸檬雖然含有豐富維生素C，但在胃部敏感時，它們就像是火上澆油。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喝過咖啡後時常感到「火燒心」，不過，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」引用個案：「我明明一口咖啡都沒喝， 為什麼胃還是燒燒的？」，這是他在診間常聽到的疑惑。卓韋儒表示，胃部這安靜的夥伴，有時候不是被咖啡激怒，而是受一些「偽裝」的炸彈所影響，引發胃食道逆流。兩個隱形炸彈分別是：

• 酸性水果：檸檬、鳳梨、甚至奇異果，雖然含有豐富維生素C， 但在胃部敏感時， 它們就像是火上澆油。

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• 精緻澱粉：香甜的可頌、白吐司， 進到肚子裡容易快速發酵、產氣， 讓原本就飽受壓力的胃酸，忍不住想「破門而出」。

現在就能做的微小改變：

1. 水果換個顏色： 改吃溫和的香蕉或木瓜， 給胃壁一層溫柔的保護。

2. 澱粉減掉兩口： 晚餐的精緻麵食少吃兩口， 改用糙米或地瓜取代。

3. 給胃一個擁抱： 餐後不要立刻躺下，站起來散步5分鐘就好。

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