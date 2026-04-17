氣喘患者合併憂鬱症常見 研究：症狀機制略不同於重度憂鬱症

研究發現，氣喘患者憂鬱症狀的潛在生物學機制，可能與重度憂鬱症存在不同。圖為憂鬱示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕氣喘患者中憂鬱症狀很常見，但越來越多證據表明，其生物學機制可能與重度憂鬱症有所不同。日本1項研究發現，氣喘成人患者的憂鬱症表現有生物學差異。此研究發表在《過敏與臨床免疫學：實踐篇》期刊上。

根據健康網站《SciTechDaily》報導，低腦源性神經營養因子（BDNF）水平是重度憂鬱症公認特徵，但這種蛋白質在大腦之外發揮著重要作用。

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BDNF也在肺部產生，且在氣道發炎期間，肺部BDNF水平會升高。在此情況下，BDNF可影響神經訊號傳導和發炎反應，這可能會增加氣道敏感性並加重氣喘症狀。而氣喘患者的憂鬱症狀，通常與疾病控制不佳和病情加重有關。

這些重疊的作用引發1個問題，即氣喘患者的憂鬱症是否遵循與原發性憂鬱症相同的生物機制？對此日本廣島大學的研究團隊，對140名被診斷出患有氣喘的成年人進行了研究。

研究團隊測量參與者血液中BDNF的濃度，並評估了憂鬱和焦慮症狀。參與者還佩戴了運動感測器來追蹤他們的日常身體活動，這使得研究成員能夠探索疾病嚴重程度、運動水平和心理健康之間的關聯。

分析結果顯示，憂鬱症狀的氣喘患者血液中BDNF水平較高，這與重度憂鬱症患者的情況截然不同。此外BDNF水平升高，與氣喘病情加重相關。這些結果顯示氣喘患者憂鬱症狀的潛在生物學機制，可能與重度憂鬱症存在不同。

研究也發現，身體活動量較少的人往往情緒較差。這表明氣喘造成的身體限制可能導致情緒困擾。研究人員提出，BDNF可能作為體內生理壓力或發炎的指標，這或許可以解釋為何氣喘患者的憂鬱症與重度憂鬱症的生物學模式不同。

此研究結果進一步強調了日常活動的重要性。即使考慮到氣喘嚴重程度，身體活動量較低的參與者，也更容易出現憂鬱症狀。

研究團隊表示，研究下一步是透過縱向研究和介入性研究來闡明氣喘嚴重程度、BDNF、憂鬱症狀之間的因果關係。研究團隊補充，將氣喘和心理健康問題結合起來治療，而不是分開治療，可能對患者更有益。

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