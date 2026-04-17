進口馬鈴薯怎把關？食藥署曝雙重機制 腐敗發芽一律丟棄

建議民眾選購馬鈴薯時，應挑選外皮光滑、無芽眼、無綠變且質地堅實者，並儲存於陰涼乾燥處，以降低變質風險。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕針對外界質疑進口馬鈴薯食用安全，衛福部食品藥物管理署今（17）日表示，加工用馬鈴薯輸入台灣前須符合農業部檢疫條件，抵台後，還須經邊境查驗與後市場抽驗雙重把關；若發現腐敗、發芽或龍葵鹼含量超標等情形，須整顆丟棄，不得僅切除異常部位後再使用，確保食用安全無虞。

食藥署食品組組長許朝凱表示，外界對「加工用馬鈴薯」有所誤解，台美貿易協定中所稱的加工用馬鈴薯（chipping potato、processing potato），指的是「整顆」馬鈴薯，而非已切片產品；此類馬鈴薯輸入前須經檢疫，進口後亦須通過食安查驗，確認符合規範後，才能進入加工廠使用。

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他指出，進口馬鈴薯須符合農業部訂定的「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」及「食用馬鈴薯輸入檢疫條件」，才能輸入台灣供加工或食用；同時亦須符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」，針對馬鈴薯中可能影響人體健康的配醣生物鹼（如龍葵鹼），已訂有總含量上限為200 ppm的規範。

許朝凱說明，若馬鈴薯於輸入時檢出龍葵鹼超標，將判定為不合格，須退運或銷毀，但業者可提出改制計畫申請再利用；若在國內後市場查驗發現不合格，則依「食品安全衛生管理法」第48條要求限期改正，違規產品須沒入銷毀，屆期未改善者，將處3萬元至300萬元罰鍰。

至於龍葵鹼上限訂為200 ppm的依據，食藥署表示，係參考國際食品法典（Codex）及歐盟相關規範，並綜合國人攝食習慣與風險評估訂定。

食藥署指出，馬鈴薯在運輸及儲存過程中，若出現發霉、腐敗或發芽等情形，可能導致龍葵鹼含量升高，增加健康風險，因此即便僅局部出現異常，也不得以切除方式處理後繼續使用，須整顆丟棄，以避免潛在危害。

此外，食藥署強調，邊境查驗與後市場抽驗機制將持續運作，針對不符合衛生標準的食品，將依「食品安全衛生管理法」辦理，確保違規產品不會流入市面。

食藥署表示，未來將持續與農業部合作，強化進口馬鈴薯從源頭到市場的管理機制，共同把關食安。並建議民眾選購馬鈴薯時，應挑選外皮光滑、無芽眼、無綠變且質地堅實者，並儲存於陰涼乾燥處，以降低變質風險。

食品藥物管理署今（17）日表示，加工用馬鈴薯輸入台灣前須符合農業部檢疫條件，抵台後，還須經邊境查驗與後市場抽驗雙重把關。（資料照）

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