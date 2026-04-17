睡姿影響呼吸道暢通 醫：「選對方向」救一命

衛生福利部新營醫院胸腔內科醫師汪政德說，除了體重因素之外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢的重要分水嶺。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕許多民眾飽受白天嗜睡、注意力不集中之苦，就醫檢查後發現多與「睡眠呼吸中止症」有關，衛生福利部新營醫院胸腔內科醫師汪政德表示，除了體重因素之外，睡覺時向左、向右、還是向前，是決定呼吸道是否通暢的重要分水嶺。

汪政德說，對於部分「姿勢性」的患者而言，僅僅透過睡姿調整，如側睡訓練或使用提醒裝置，就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀，或其對正壓呼吸器（CPAP）的依賴。

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汪政德指出，人體入睡後肌肉放鬆，呼吸道支撐力會下降，向前仰睡時，受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷，導致氣道阻塞，引發嚴重缺氧；向左或向右側睡時，因側睡姿勢能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止的發生頻率。

汪政德表示，病患可以透過居家睡眠檢測（HSAT），在宅監測呼吸中止指數（AHI）以及最低血氧飽和度，可區分仰、側睡時呼吸中止症的發作次數，並評估夜間缺氧嚴重程度，透過量化數據，醫師可為患者量身打造個人化的睡眠建議，進一步減少睡眠呼吸中止症後續可能引發的心血管疾病與腦中風風險。居家睡眠檢測為自費5000元，需佩戴2個晚上收集數據再分析。

他呼籲，有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，應儘速就醫做進一步檢查，把握黃金治療時機。

衛生福利部新營醫院胸腔內科醫師汪政德表示，透過居家睡眠檢測的量化數據，醫師可為患者量身打造個人化的睡眠建議。（新營醫院提供）

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