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健康 > 抗老養生 > 運動復健

肩頸卡卡恐是身體在發炎！醫揭6大警訊：中3項快檢查

2026/04/17 11:07

反覆肩頸卡卡、全身痠痛且難以改善，背後原因可能不單純，甚至與全身性慢性發炎有關，應提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

反覆肩頸卡卡、全身痠痛且難以改善，背後原因可能不單純，甚至與全身性慢性發炎有關，應提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少人出現肩頸卡卡、全身痠痛，第一時間多半認為是姿勢不良或過度疲勞，但醫師提醒，若症狀反覆出現且難以改善，背後原因可能不單純，甚至與全身性慢性發炎有關，應提高警覺。

初日診所新竹院長魏士航指出，過去普遍認為五十肩或慢性痠痛多與關節退化、運動傷害相關，但近年研究顯示，這類慢性疼痛與身體代謝失衡引發的慢性發炎密切相關。以糖尿病患者為例，其罹患五十肩（黏連性關節囊炎）的風險為一般人的3.69倍，顯示代謝問題對關節健康影響深遠。

魏士航進一步說明，根據國際期刊《BMC Musculoskeletal Disorders》系統性綜述，五十肩並非單純局部問題，而可能是全身慢性發炎的表現之一。當血糖長期偏高，體內產生糖化作用，就像讓關節組織「浸泡在糖漿中」，使原本柔軟有彈性的組織逐漸變脆、變硬，導致活動受限與疼痛。

此外，當胰島素阻抗與代謝紊亂進一步造成肥胖時，體內發炎反應會更加明顯。魏士航指出，當身體質量指數（BMI）超過30 kg/m²，不僅增加關節負擔，也會削弱身體透過活動來緩解疼痛的能力。若未先處理發炎與代謝問題就進行復健或運動，反而可能讓止痛效果打折，甚至加劇不適。

他表示，一般規律運動可促進腦內啡分泌，降低約20%至37%的慢性疼痛風險，但對肥胖族群而言，脂肪組織如同「發炎工廠」，會提高體內發炎指標（如CRP），降低運動帶來的止痛效果。當發炎指數過高時，過度或激烈運動反而可能增加肌肉與關節負擔。

為協助民眾初步辨識風險，魏士航提出6項自我檢測指標，若符合3項以上，可能代表體內慢性發炎風險較高，建議進一步就醫評估代謝狀況：

●BMI達過重或肥胖

●四肢纖細但腹部脂肪偏多

●血糖波動大

●長時間久坐

●長期處於高壓狀態

●焦慮或情緒低落

魏士航提醒，面對慢性發炎相關痠痛，盲目運動可能適得其反，建議先由專業醫師評估代謝與發炎狀態，並從飲食與生活習慣調整著手，包括減少高糖與精製澱粉攝取、增加膳食纖維與富含Omega-3脂肪酸的食物，如全穀類、深綠色蔬菜、鮭魚與堅果，同時搭配壓力管理、低衝擊運動如快走或游泳，以及充足睡眠，才能逐步改善身體發炎狀態，恢復健康。

增加膳食纖維與富含Omega-3脂肪酸的食物，如全穀類、深綠色蔬菜等有助改善；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

增加膳食纖維與富含Omega-3脂肪酸的食物，如全穀類、深綠色蔬菜等有助改善；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

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