健康網》男人硬梆梆！醫警3地雷害勃起困難 持續這時間不妙

泌尿外科醫師江佩璋表示，壓力、失眠與酒精交互作用，恐影響男性性功能表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性朋友要小心壓力大、睡不好、再加上喝酒，是毀滅男性雄風的「最毒鐵三角」。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，這些看似沒有殺傷力的日常習慣，可能同時影響荷爾蒙、神經傳導，讓男性在關鍵時刻卻勃起困難。一旦休息後勃起功能仍未恢復，且持續1個月以上，建議就醫檢查。

江佩璋於臉書專頁「江佩璋醫師．泌尿專科」發文分享，現代人工作壓力大，經常忙到到喘不過氣，有時候連續好幾天沒睡好，好不容易等到週末晚上，喝點酒放鬆一下，想與伴侶製造浪漫共度好時光，不料，關鍵時刻陰莖卻無法勃起 。其關鍵就在壓力、睡眠、酒精，這3大日常殺手影響性功能。

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3法調整改善性功能

他進一步說明，壓力會讓體內的皮質醇升高，抑制睪固酮（男性荷爾蒙）的分泌；睡眠不足會讓大腦神經傳導變遲鈍，身體無法修復疲勞；微量酒精雖可放鬆心情，但只要喝多一點，酒精就會成為「中樞神經抑制劑」，直接阻斷大腦傳遞給陰莖的勃起訊號，讓男人徹底朝向「軟爛」。

男性如何從日常生活改善性功能？江佩璋建議，不妨從以下3大原則做調整：

1.睡飽比吃補重要

連續熬夜後，請先好好睡一覺，不要勉強提槍上陣。

2.喝酒微醺就好

想要助興，一兩口紅酒即可，千萬別喝到有醉意。

3.正視身心疲勞

若休息後勃起功能仍未恢復，且持續1個月以上，建議就醫檢查。

江佩璋，性功能並非單一器官問題，而是受到整體身心狀態的影響。遠離壓力、規律作息，並節制飲酒，才是維持穩定表現的關鍵。

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