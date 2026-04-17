健康網》國外研究揭抗失智新方法 專家提醒研究限制：避免靠1機制

國外研究認為，清除類澱粉蛋白，有助減緩認知功能的衰退；然國內專家提醒，研究有其限制。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣媒體科技中心說明，台灣每100位65歲長者中約有8位罹患失智症，其中有超過一半是阿茲海默症。阿茲海默症患者由於腦中堆積類澱粉蛋白，形成斑塊並破壞神經細胞。抗類澱粉蛋白藥物能標記大腦中的類澱粉蛋白，並藉由免疫反應清除斑塊，需要在輕度認知障礙階段就開始使用，以改善病程進展。清除類澱粉蛋白就能減緩認知功能的衰退嗎？

義大利波隆那神經科學研究所與多國研究團隊於2026年4月16日，在《考科藍系統性文獻回顧資料庫》（Cochrane Database of Systematic Reviews）發表一篇研究，彙整並分析包括Lecanemab在內的7種藥物、共17篇臨床試驗研究、超過2萬名受試者的數據，探討新型抗類澱粉蛋白藥物對患者的幫助。

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研究結果指出，7種新型抗類澱粉蛋白藥物可以清除大腦中的類澱粉蛋白，但在減緩認知功能衰退和患者日常生活的幫助微乎其微，而且會增加腦水腫與腦出血等風險。

台灣媒體科技中心邀請陽明交通大學腦科學研究所副教授鄭菡若對此提出意見。鄭菡若表示，這是一篇「綜合分析研究」（Meta-analysis），主要在評估治療阿茲海默症的新藥，類澱粉蛋白標靶單株抗體（Amyloid-beta-targeting monoclonal antibody），對患者到底有沒有幫助，以及是否安全。儘管標靶類澱粉蛋白抗體已獲得部分國家（包含台灣）核准，但其在臨床實務上的效益仍充滿爭議。

本論文整理了17項臨床試驗，涵蓋7種不同藥物。將所有資料整合分析結果顯示，這些藥物確實能有效移除大腦中的類澱粉蛋白（被認為與失智症有關的一種蛋白質堆積），但對認知功能和失智程度的退化雖然在統計學上可能有微小差異，但幾乎無法讓病人或家屬在日常生活中感受到明顯差別，且伴隨著明顯的安全性風險，可能出現腦水腫與腦出血。雖然未顯著增加致命性風險，但治療過程需要頻繁做腦部影像檢查，加上藥價昂貴，對患者家庭及醫療體系而言是巨大的負擔。這種「病理改善、症狀依舊」的現象，作著認為是對「類澱粉蛋白假說」提出挑戰。

從醫師或家屬的角度來看，其實更關心的是：「現在已經上市的某一個藥，到底有沒有效？」而不是「這一整類藥物平均效果如何」。需要注意的是，類澱粉蛋白抗體藥物其實可以大致分成「早期開發」與「較新一代」兩種。較早期的藥物大多效果不佳宣告失敗，而新一代藥物試驗收案較嚴謹，對認知功能顯示出統計上顯著改善而過得通過上市。本論文分析把這兩類藥物放在一起比較，而且早期藥物的納入統計人數還比較多，可能會讓整體結果看起來偏向「效果不佳」，從而低估了較新一代藥對特定族群（例如非常早期患者）的幫助。

此外，這項分析主要來自臨床試驗資料，受試者多半是歐美白種人，年齡也比一般患者略年輕，還沒有包含「實際醫療現場」的大量使用經驗。值得一提的是，實際醫療現場研究顯示，亞洲人出現腦水腫或微出血的風險可能比白種人低。因此，已經在接受這類治療的患者不需要過度恐慌，只要和醫師充分討論，並依照建議定期檢查即可。

以藥物發展的角度來看，這份報告的作著並不支持將此類藥物作為失智症的常規首選療法，認為未來應該投入更多資源在其他治療方向，例如控制發炎反應或針對不同致病機制。實際上，有許多非針對類澱粉蛋白的療法正在進行中。根據2025年的統計，有138種藥物臨床試驗正在進行，涵蓋至少15種不同致病機制。

個人認為讓類澱粉蛋白抗體藥物先上市仍然有其價值。因為這樣才能累積更多經驗，未來有機會改進使用方式，或搭配其他治療（例如抗發炎藥物），從多方面一起改善病情，而不只是針對單一機制。

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