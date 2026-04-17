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健康網》別等骨折才發現骨鬆 4招提早預防
〔健康頻道／綜合報導〕不少人有骨質疏鬆而不自知，直到跌倒骨折才發現問題。醫師於「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」表示，骨鬆初期沒有明顯症狀，不少人都是在一次跌倒後，出現：手腕骨折、脊椎壓迫性骨折，甚至髖部骨折，才驚覺骨頭早已變脆、變鬆。
醫師提醒，中高齡族群要特別注意，骨質疏鬆常見的骨折部位包括：
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●手腕骨折：跌倒時手撐地，容易第一時間受傷。
●脊椎骨折：可能不是大摔倒，彎腰、搬重物就可能引發壓迫性骨折。
●髖部骨折：是骨鬆骨折中影響最大的一種，不只會讓行動力大幅下降，後續臥床、失能風險也會明顯增加。
很多人以為骨鬆只是「老了骨頭比較弱」，但真正可怕的不是骨鬆本身，而是它帶來的 跌倒、骨折、失能，甚至生命風險。這些人建議提高警覺：停經後女性、50歲以上族群、容易跌倒、平衡感較差、有駝背、身高變矮、慢性下背痛情形；以及家族有骨鬆或骨折病史。
預防骨鬆，不要等骨折才開始：
●補充足夠鈣質與維生素D。
●規律負重運動與肌力訓練。
●改善居家環境，降低跌倒風險。
●必要時安排骨密度檢查，及早發現、及早治療。
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