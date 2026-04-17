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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道菌叢與脂質代謝交互作用 影響免疫力重建

2026/04/17 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

在HIV感染者中，即使接受抗反轉錄病毒治療（ART），CD4+T細胞的免疫重建仍可能不理想。膽固醇以外的固醇（non-cholesterol sterols，尤其是植物固醇）在免疫調控中扮演角色，但它們與腸道菌叢的關聯與免疫恢復之間的關係一直不清楚。

研究團隊分析37位HIV感染者與50位健康者的血液固醇譜與腸道菌叢。結果發現，HIV感染者有獨特的固醇代謝失衡：膽固醇前體與代謝物升高，植物固醇（如brassicasterol、campesterol）降低，並與腸道菌叢失調相關，特別是Oscillibacter菌屬。進一步的外周血單核細胞（PBMC）實驗顯示，brassicasterol會促進T細胞過度活化與促發炎細胞激素釋放，阻礙CD4+T細胞恢復；相反地，膽固醇衍生物lathosterol可減緩免疫活化、支持免疫重建。這揭示了腸道菌與固醇代謝在HIV治療後免疫恢復的重要交互作用。

這項研究提醒我們，免疫力的重建不只取決於藥物，腸道菌與營養代謝也是關鍵。對HIV感染者來說，除了規律服用ART，關注飲食中植物固醇的攝取、維持良好的腸道菌平衡，可能有助於免疫調控；Oscillibacter等特定菌屬未來甚至可能成為益生菌療法的新方向。對一般人而言，這說明「食物─腸道菌─免疫」三者緊密相連，我們平常攝取的植物固醇（如堅果、全穀、植物油）雖對降膽固醇有益，但過量或在特殊疾病狀態下也可能影響免疫。因此，均衡飲食、適當補充益生菌與高纖食物，有助於維持腸道微生態穩定與免疫健康。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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