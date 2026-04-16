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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》莫名疲累、鬍子變少 網紅醫談「睪固酮低下」11徵兆

2026/04/16 21:23

不少男性苦於性慾下降以及腹部肥胖等困擾；網紅醫師蕾娜說明多項男性若有睪固酮下降，身體會有的變化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少男性苦於性慾下降以及腹部肥胖等困擾；網紅醫師蕾娜說明多項男性若有睪固酮下降，身體會有的變化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少進入熟齡的男性，總察覺自己的健康狀況明顯走下坡；然不少男性對於自身健康意識低落，甚至任由負面因子摧殘健康。擁有283萬訂閱的泌尿科網紅醫師蕾娜（Rena Malik）透過影片，提出11項睪固酮低下的可能原因，除了多數男性想像的性慾與勃起功能減弱以外，時常覺得疲累，甚至體毛變少，都是可能原因。該影片獲得15萬次點閱。

蕾娜提出多項與睪固酮低下有關的可能徵兆。

性慾顯著下降：這是一種持續且無法解釋的性衝動減少，與暫時性的壓力或感情問題無關，而是一種長期低迷的狀態。

勃起功能變化：睪固酮負責啟動大腦受體以釋放一氧化氮。除了功能下降外，一個關鍵的觀察點是「晨間勃起次數明顯減少」。

無法緩解的疲勞感：即便睡眠充足，依然感到基底性的精疲力竭，彷彿身體運轉速度只有平常的一半，且這種疲勞感是持續性的。

肌肉流失與力量下降：睪固酮對維持肌肉至關重要。如果你維持同樣的訓練強度，卻發現肌肉變小或力量明顯衰退，這可能是荷爾蒙不足的信號。

情緒與認知障礙：低睪固酮者更容易感到憂鬱、易怒或缺乏動力。此外，還可能出現「腦霧」，例如專注力下降或在對話中突然找不到合適的辭彙。

體脂肪增加：當睪固酮下降，身體對胰島素的敏感度會降低，變得更容易囤積脂肪，且腹部尤其明顯。而脂肪中的酵素會將睪固酮轉化為雌激素，進一步加劇失衡。

骨密度下降：男性若長期缺乏睪固酮，骨折風險會大幅提升，甚至恐引發骨質疏鬆。特別是年紀較大的男性，髖部骨折一旦發生，就相當嚴重。

體毛與鬍鬚變稀疏：雖然落髮與遺傳有關，但如果你發現腋毛、胸毛或鬍鬚生長速度變慢、變得稀疏，這通常與睪固酮不足有關。

「潮紅」與盜汗：大家聽到盜汗，多會想到女性更年期症狀；然蕾娜提醒，男性也可能突然感到臉部、頸部燥熱，甚至在半夜醒來時全身大汗。

乳房壓痛與男性女乳症：當睪固酮低於正常比例，雌激素的作用會變明顯，可能導致乳房組織增生、觸碰時有壓痛感；甚至發生胸部變大，以及「男性女乳症」的狀況。

不明原因的貧血：睪固酮負責刺激紅血球生成，若有慢性貧血且找不到原因，或許問題就出在荷爾蒙失調。

蕾娜表示，如果你發現自己有上述狀況，符合3種或以上，建議進行睪固酮檢測，且因睪固酮濃度波動劇烈，臨床上通常需要兩次清晨的抽血數據才能準確診斷。另外也要進行荷爾蒙之檢測。

蕾娜表示，除了檢測總睪固酮，醫師通常會建議一併檢查性荷爾蒙結合蛋白（SHBG）、甲狀腺（TSH）及泌乳素，以排除其他潛在的內分泌問題。

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