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健康網》一生氣就頭痛！ 醫曝關鍵原因＋調理方法

2026/04/16 20:33

健康網》一生氣就頭痛！ 醫曝關鍵原因＋調理方法

一生氣就頭痛並非錯覺。中醫師徐維偵指出，情緒會直接影響身體運作，穴位按摩與茶飲可作為日常情緒調理的輔助方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都有「一生氣就頭痛」、「壓力大就胃痛」的經驗，檢查卻找不出明確病因。信義馬光中醫診所中醫師徐維偵指出，情緒會直接影響身體運作，建議可透過按壓太衝、內關、神門、足三里等4大穴位，並搭配玫瑰花茶、佛手陳皮茶等茶飲調理，有助穩定情緒。

「一生氣就頭痛、壓力大就胃痛」並非錯覺。徐維偵說明，中醫早在《黃帝內經》提出「七情內傷」，七情是喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，情緒過度會影響臟腑功能，其中，「生氣頭痛」與「想太多胃痛」，正是臨床上最具代表的例子。

徐維偵表示，從中醫觀點來看，肝的主要功能在於調暢氣機，使全身氣血運行順暢。當情緒壓抑、憤怒未解時，容易形成肝氣鬱結；若情緒突然爆發，便稱為「肝氣上逆」。由於肝經循行至頭部，氣血逆亂時，頭部便成為最容易出現症狀的部位，常見表現包括偏頭痛、太陽穴脹痛、頭暈、面紅、眼睛乾澀，並可能伴隨睡眠品質下降與情緒易怒。

健康網》一生氣就頭痛！ 醫曝關鍵原因＋調理方法

民眾按壓太衝、內關、神門、足三里等4大穴位，可穩定情緒。（圖由信義馬光中醫診所提供）

關於「想太多胃痛」，徐維偵進一步提及，中醫歸因於「思傷脾」。脾胃在中醫中負責消化吸收與能量轉化，最需要氣機平穩順暢。當一個人長期處於操心不止的狀態時，氣機容易停滯於中焦，導致脾胃運化功能下降，形成所謂的「脾胃氣滯」。此時，患者常出現胃悶、胃脹、隱隱作痛、食慾不振，並伴隨疲倦、注意力不集中等症狀。

在日常保養方面，徐維偵建議，可透過穴位按摩與茶飲輔助調理。太衝穴有助疏肝解鬱，內關穴可安神定悸，神門穴改善睡眠，足三里穴則能健脾胃、提升體力，穴位可每日按壓1-2次，每次1-2分鐘，配合深呼吸效果更佳。同時，搭配玫瑰花茶、佛手陳皮茶等茶飲，有助放鬆情緒與調整體質。

健康網》一生氣就頭痛！ 醫曝關鍵原因＋調理方法

中醫師徐維偵。（圖由信義馬光中醫診所提供）

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