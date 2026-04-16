健康網》婦科醫說明「卵黃囊」：孕期最早上工的重要角色

婦產科醫師蘇怡寧表示，卵黃囊看起來就像一顆安靜待在旁邊的小珍珠，通常在懷孕五週左右，就有機會在超音波上看到卵黃囊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，卵黃囊看起來就像一顆安靜待在旁邊的小珍珠，通常在懷孕5週左右，就有機會在超音波上看到卵黃囊。它也是早期子宮內妊娠的重要線索之一。

在胎盤功能還沒完全成熟之前，卵黃囊會參與早期的營養轉運與代謝支持；也會負責最早期的造血工作。在胚胎自己的肝臟和骨髓還沒接手之前，先幫忙把工作撐住。

請繼續往下閱讀...

不只如此，早期原始生殖細胞的遷移，還有部分原始腸道結構的形成，也都和它有關。等到大約十到十二週左右，隨著胎盤逐漸成熟，卵黃囊就會慢慢萎縮退場，完成它短暫但關鍵的任務。

蘇怡寧表示，臨床上，醫師會觀察卵黃囊的大小和形狀，因為這些都能提供早期妊娠評估的重要線索。但真正的判讀，還是要合併胚胎大小有沒有心跳以及後續追蹤一起看。蘇怡寧總結，別小看這顆圓圓的小球，在懷孕最初的那段時間，它不是配角，它算是最早上工而且是很重要的那種。

婦產科醫師蘇怡寧透過圖片說明「卵黃囊」。胎兒下方圓形物體，正是卵黃囊。（圖取自臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法