健康網》揉眼睛讓小問題變大麻煩 醫警：6大眼疾恐惡化

眼科醫師羅英源指出，習慣揉眼可能增加感染與眼壓上升風險，影響視力健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛癢、疲勞時，不少人習慣用手揉一揉，小心，這個動作會讓眼睛問題雪上加霜。彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，這個看似無害的動作，可能讓圓錐角膜、青光眼、乾眼症、散光、結膜炎、視網膜剝離等問題惡化，甚至在極端情況下增加視網膜剝離風險。

羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，揉眼睛看起來很無害？不過，這個習慣可能讓眼睛脆弱的民眾，病情越來越惡化。他歸納，揉眼睛對以下6項眼疾將更嚴重，提醒民眾多留意：

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●圓錐角膜

圓錐角膜患者的角膜會逐漸變薄並向外突出，經常揉眼睛可能與圓錐角膜的惡化有關。

●青光眼

揉眼睛時會對眼球施加壓力，可能短暫升高眼壓。青光眼患者需要維持穩定眼壓以保護視神經。

●乾眼症

揉眼睛可能破壞眼表的淚膜，還可能將手部細菌帶入眼睛，增加感染風險。乾眼症患者若感到不適，建議使用人工淚液，不要揉眼睛。

●散光

散光指的是眼睛的形狀不是正球型，頻繁揉眼可能改變眼球形狀，增加散光度數。如果家裡有散光度數較多的兒童及青少年，家長應留意幫小朋友改掉揉眼睛的習慣。

●結膜炎、麥粒腫

揉眼睛可能將手上的細菌帶入眼睛，增加結膜炎或麥粒腫（俗稱針眼）的風險。眼睛癢的話，用冷敷替代揉眼睛比較安全。

●視網膜剝離

高度近視（500度以上）的人，視網膜本來就比一般人更薄、更脆弱。用力揉眼睛時產生的壓力和震動，在極少數情況下可能誘發視網膜裂孔，恐引起視網膜剝離。

當眼睛出現不適時，羅英源建議，依症狀採取正確處理方式，例如，眼睛癢可冷敷或使用醫師建議的眼藥水；眼睛疲勞可閉眼休息或熱敷；若有異物感，則可用生理食鹽水沖洗或盡快就醫。

羅英源總結，保護視力應從日常習慣做起，避免揉眼是最基本卻關鍵的一步。當眼睛出現不適時，採取正確替代方式，才能降低傷害風險，守住眼睛健康。

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