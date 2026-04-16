自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

離島86歲長者骨盆骨折 空審不准空中運送 搭船折騰引爆民怨

2026/04/16 16:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島七美鄉，今（16）日傳出一名86歲長者因左側股骨頸骨折至七美衛生所就醫，因當地醫療量能「無法處置」骨折病患，故向衛福部空審中心申請直升機醫療後送，不料因病情嚴重度不足遭拒，僅能尋求海巡署海巡艇前往七美接駁86歲長者，必須「搭1.5小時的船」後送，家屬怒喊「自費包機」，議員張仁和怒批「不知民間疾苦」。

依據現行「救護直昇機管理辦法第六條」相關規定，符合骨折後送的標準是「2處以上（含2處）之長骨骨折或嚴重骨盆骨折」。不過在離島衛生所（室），即便是「小腿脛骨骨折」也無法在離島衛生所進行開刀治療，更何況是靠近骨盆的股骨頸骨折。

由於七美搭海巡艇回澎湖本島，需考量提出申請時，七美鄉附近是否有海巡艦艇在線上巡邏，甚至需從馬公本島派遣海巡艇前往七美接駁，一來一往至少耗時1.5-4小時，還需考量當時的風浪、天候等因素，骨盆骨折長者經過這樣路程來回折騰，還未到院就已「元氣大傷」。

更令家屬怒火中燒的，是86歲長者股骨頸骨折本就疼痛難耐，考量病患本身及傷痛問題，使用海巡艇後送在碼頭接駁時，有潮差造成的碼頭高度問題，以及至少1.5小時的航程，在過程中病患需持續忍受船隻航行中擺動帶來的疼痛感。七美鄉議員張仁和接獲通知後，怒批讓一位受傷的老人家這樣搭船，這些人根本不知道離島的風浪有多大，真的是空審中心「不知民間疾苦」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中