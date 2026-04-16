離島86歲長者骨盆骨折 空審不准空中運送 搭船折騰引爆民怨

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島七美鄉，今（16）日傳出一名86歲長者因左側股骨頸骨折至七美衛生所就醫，因當地醫療量能「無法處置」骨折病患，故向衛福部空審中心申請直升機醫療後送，不料因病情嚴重度不足遭拒，僅能尋求海巡署海巡艇前往七美接駁86歲長者，必須「搭1.5小時的船」後送，家屬怒喊「自費包機」，議員張仁和怒批「不知民間疾苦」。

依據現行「救護直昇機管理辦法第六條」相關規定，符合骨折後送的標準是「2處以上（含2處）之長骨骨折或嚴重骨盆骨折」。不過在離島衛生所（室），即便是「小腿脛骨骨折」也無法在離島衛生所進行開刀治療，更何況是靠近骨盆的股骨頸骨折。

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由於七美搭海巡艇回澎湖本島，需考量提出申請時，七美鄉附近是否有海巡艦艇在線上巡邏，甚至需從馬公本島派遣海巡艇前往七美接駁，一來一往至少耗時1.5-4小時，還需考量當時的風浪、天候等因素，骨盆骨折長者經過這樣路程來回折騰，還未到院就已「元氣大傷」。

更令家屬怒火中燒的，是86歲長者股骨頸骨折本就疼痛難耐，考量病患本身及傷痛問題，使用海巡艇後送在碼頭接駁時，有潮差造成的碼頭高度問題，以及至少1.5小時的航程，在過程中病患需持續忍受船隻航行中擺動帶來的疼痛感。七美鄉議員張仁和接獲通知後，怒批讓一位受傷的老人家這樣搭船，這些人根本不知道離島的風浪有多大，真的是空審中心「不知民間疾苦」。

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