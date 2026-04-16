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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

高危妊娠多重挑戰 35歲婦剖腹產下4650克巨嬰

2026/04/16 15:37

高雄秀傳紀念醫院婦產科醫師陳聰富（右）為35歲卵巢功能不佳、有子宮病變和高危險妊娠的產婦（中），在剖腹產大出血2000CC情況下，順利接生重達4650公克的健康寶寶。（高雄秀傳紀念醫院提供）

高雄秀傳紀念醫院婦產科醫師陳聰富（右）為35歲卵巢功能不佳、有子宮病變和高危險妊娠的產婦（中），在剖腹產大出血2000CC情況下，順利接生重達4650公克的健康寶寶。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕過去被認為「高風險」甚至難以懷孕的婦女，隨著醫療技術日新月異，如今仍有機會順利迎來新生命，高雄秀傳紀念醫院日前就為一名卵巢功能不佳、有子宮病變和高危險妊娠的產婦，在剖腹產大出血2000CC情況下，順利接生重達4650公克的健康寶寶。

高秀婦產科醫師陳聰富表示，這名35歲產婦的卵巢功能極低（AMH僅0.1），自然受孕機率極低，並曾罹患多發性子宮肌瘤，接受過兩次手術治療，原定要做試管嬰兒，但因家庭因素延遲，結果竟然自然懷孕。

而懷孕過程中，孕婦罹患妊娠糖尿病，生產時寶寶體重高達4650公克，且在剖腹產過程發生2000CC產後大出血，所幸在專業醫療團隊的完善準備與即時處置下，成功化解危機，母體恢復良好，寶寶健康活潑。

陳聰富表示，隨著生殖醫學、孕期管理與手術技術的進步，即使面對孕婦卵巢功能不佳、子宮病變或高危險妊娠等挑戰，只要經由專業評估與完善照護，仍有機會順利完成懷孕與生產。

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