自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》振雄風網購壯陽藥藏4風險 泌尿醫警：這藥混用恐致命

2026/04/16 21:05

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，來路不明的壯陽產品，往往偷偷摻入非法的西藥成分，恐造成致命風險；情境照。（圖取自freepik）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，來路不明的壯陽產品，往往偷偷摻入非法的西藥成分，恐造成致命風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性為了重振雄風，會上網購買標榜「純天然、無副作用」的壯陽保健品，背後恐怕暗藏健康危機。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，來路不明的壯陽產品可能摻有威而鋼類成分、重金屬、動物性荷爾蒙或中樞神經刺激劑，不僅可能造成攝護腺病變等風險，若與1藥物混用，甚至可能引發致命性低血壓。

網購壯陽藥4大風險

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，有些男性擔心戰鬥力下滑想重振雄風，會上網購買標榜「純天然、無副作用、一夜七次」的壯陽保健品，吃下去也確實有效果。不過，他提醒，市面上許多誇大療效的壯陽食品，為了要有立竿見影的效果，往往偷偷摻入非法的西藥成分。這些來路不明的產品，最常見的風險，包括以下4項：

1.摻加威而鋼類成分：劑量不明，若與心臟病藥物（硝酸鹽類）混用會引發致命性低血壓。

2.重金屬超標：長期服用會導致不可逆的肝腎衰竭。

3.摻加動物性荷爾蒙：反而會干擾人體內分泌，甚至增加攝護腺病變風險。

4.添加中樞神經刺激劑：會引發嚴重的心悸、失眠與血壓飆高。

購買壯陽藥3大原則

江佩璋建議，若想購買壯陽藥物，務必遵循以下3大原則：

●認明衛生署核可：保健食品不是藥，不能宣稱療效，有療效的通常暗藏風險。

●警覺異常反應：吃完若出現劇烈頭痛、心跳異常飆快、胸悶，請立刻急診。

●循正規醫療管道：勃起障礙有非常安全的原廠合法藥物，看醫生絕對比買假藥便宜又安全。

江佩璋強調，來路不明的壯陽藥，往往補不到你的下半身，只會傷了你的肝和腎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中