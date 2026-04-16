健康網》振雄風網購壯陽藥藏4風險 泌尿醫警：這藥混用恐致命

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，來路不明的壯陽產品，往往偷偷摻入非法的西藥成分，恐造成致命風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性為了重振雄風，會上網購買標榜「純天然、無副作用」的壯陽保健品，背後恐怕暗藏健康危機。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，來路不明的壯陽產品可能摻有威而鋼類成分、重金屬、動物性荷爾蒙或中樞神經刺激劑，不僅可能造成攝護腺病變等風險，若與1藥物混用，甚至可能引發致命性低血壓。

網購壯陽藥4大風險

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，有些男性擔心戰鬥力下滑想重振雄風，會上網購買標榜「純天然、無副作用、一夜七次」的壯陽保健品，吃下去也確實有效果。不過，他提醒，市面上許多誇大療效的壯陽食品，為了要有立竿見影的效果，往往偷偷摻入非法的西藥成分。這些來路不明的產品，最常見的風險，包括以下4項：

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1.摻加威而鋼類成分：劑量不明，若與心臟病藥物（硝酸鹽類）混用會引發致命性低血壓。

2.重金屬超標：長期服用會導致不可逆的肝腎衰竭。

3.摻加動物性荷爾蒙：反而會干擾人體內分泌，甚至增加攝護腺病變風險。

4.添加中樞神經刺激劑：會引發嚴重的心悸、失眠與血壓飆高。

購買壯陽藥3大原則

江佩璋建議，若想購買壯陽藥物，務必遵循以下3大原則：

●認明衛生署核可：保健食品不是藥，不能宣稱療效，有療效的通常暗藏風險。

●警覺異常反應：吃完若出現劇烈頭痛、心跳異常飆快、胸悶，請立刻急診。

●循正規醫療管道：勃起障礙有非常安全的原廠合法藥物，看醫生絕對比買假藥便宜又安全。

江佩璋強調，來路不明的壯陽藥，往往補不到你的下半身，只會傷了你的肝和腎。

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