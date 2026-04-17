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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孩子考前狂吃糖 焦慮造成！營養師提幫念書飲食

2026/04/17 08:33

若家長發現，孩子在考前狂吃甜食，營養師薛曉晶表示，那是「焦慮」在向大腦求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若家長發現，孩子在考前狂吃甜食，營養師薛曉晶表示，那是「焦慮」在向大腦求救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕時序已進入學生的考試季節，國中會考將於5月開始，分科測驗則是6月。不過家長或許發現「孩子在考前狂吃甜食」。營養師薛曉菁表示，那是「焦慮」在向大腦求救，偷偷用糖來安慰自己！

薛曉菁在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，許多家長可能都注意到，每當大考將近，孩子對甜食和零食的渴望就特別強烈。這背後其實隱藏著更深層的生理與心理機制。

焦慮與糖的秘密：大腦的「情緒性進食」求救訊號！

研究發現，當孩子感到壓力或情緒低落時，會特別想吃高糖高脂的食物。這不是他們不自律，而是大腦在發出求救訊號，試圖透過食物中的糖和脂肪來獲得短暫的慰藉和安全感。

孩子不是「嘴饞」，而是大腦正在「用吃來減壓」！而高糖食物反而會拖垮考試表現！ 雖然甜食能帶來短暫的愉悅感，但隨之而來的血糖急劇波動，反而會讓孩子注意力渙散、記憶力下降，甚至變得更加焦躁不安。長期下來，這種「情緒性進食」的習慣更會影響學習效率和身心健康。「所以，考前亂吃甜食，其實是幫倒忙！」

薛曉晶提醒千萬別責備孩子，幫助他們選擇「穩糖與抗焦」點心，才是考前神隊友！一味禁止孩子吃甜食，反而可能適得其反。不如換個策略，提供「一樣美味卻更健康穩定」的點心選擇，讓孩子吃得開心又安心！

上午點心建議：補腦、抗焦慮、不嗜睡

香蕉牛奶或木耳露、堅果：富含B6與鎂，有助於血清素合成，穩定情緒。

糙米飯糰、無糖豆漿：低升糖碳水化合物與植物蛋白，提供穩定持久的能量，避免血糖飆升。

下午點心建議：續航、放鬆、不刺激

優格、黃金奇異果：益生菌與膳食纖維，有助於腸腦軸調節，安撫神經反應。

歐姆蛋、烤地瓜：提供膽鹼與β-胡蘿蔔素，維持專注力，為傍晚提供充足認知能量。

薛曉晶提醒，這些點心組合強調「口感滿足感」＋「穩糖慢釋放」＋「關鍵神經營養素」，讓孩子「吃得飽、情緒穩、腦袋不當機」！

考前「地雷食物」清單

為保護孩子大腦和情緒穩定，以下這些食物在考前務必避開。

可樂、含糖飲料：咖啡因、氣泡與高糖的組合，可能導致神經更加混亂，影響專注。

香腸等高添加物食品：亞硝酸鹽與人工色素等，可能過度刺激腦部反應，加劇焦慮。 研究顯示，過度攝取糖與脂肪不僅無助於情緒安定，反而會破壞血糖平衡，讓孩子情緒更容易失控。

睡前這樣吃，讓大腦放鬆、記憶力加乘！

考前不只緊張，更怕大腦過度活躍導致失眠、記憶混亂。研究指出，補充鎂和色胺酸有助於降低焦慮並提升睡眠品質。睡前1小時安定飲食建議：

溫豆漿、無鹽腰果或杏仁：豆漿富含B群與優質植物蛋白；堅果提供鎂與色胺酸，有助於腦部穩定傳導。

烤地瓜、奇異果：地瓜提供緩慢釋放的碳水化合物；

櫻桃汁：天然食物中褪黑激素含量最高，幫助穩定睡眠品質

奇異果：富含維生素C與色胺酸前驅物質，有助於夜間血清素合成。

水煮蛋、香蕉：蛋黃提供膽鹼與維生素D，有助於記憶鞏固；香蕉富含鉀與色胺酸，幫助大腦平靜。

薛曉晶提醒，睡前請務必避免可樂、巧克力、茶類等含咖啡因食物，也切勿過度飢餓，以免影響寶貴的入睡品質！好睡眠是考前衝刺的關鍵！ 除了吃，這些「小動作」也能讓孩子安靜又專注！

薛曉晶表示，飲食固然重要，但我們也能教孩子運用身體來自我安定：

咀嚼無糖口香糖：簡單動作卻能有效提升專注力、降低焦躁感。

握筆練字3分鐘：透過重複性的小動作，幫助孩子轉移情緒張力，找回內在節奏。

呼吸練習5輪：吸4秒、停1秒、吐6秒；緩慢深長的呼吸能幫助腦波進入放鬆頻率，緩解壓力。

考前穩定飲食，不只是抗餓，更是「抗焦」神助攻！ 親愛的家長，孩子的焦慮並非故意搗蛋，而是他們的大腦在壓力下努力調適。薛曉晶總結與其一味責備「怎麼又想吃甜的」，不如主動提供「一樣滿足，卻能穩定情緒、提升戰鬥力」的健康選擇。

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