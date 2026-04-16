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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

臉部出油、痘痘冒不停！不是青春期結束就沒事 醫揭「抗痘關鍵」

2026/04/16 15:08

痘痘與皮脂腺分泌特質有關，有時不是光靠多洗臉就能改善，醫師建議民眾有相關困擾時，還是要尋求皮膚科專業建議，才能對症下藥。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

痘痘與皮脂腺分泌特質有關，有時不是光靠多洗臉就能改善，醫師建議民眾有相關困擾時，還是要尋求皮膚科專業建議，才能對症下藥。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕痘痘是不分年齡、不分男女的重要皮膚問題，調查發現，痘痘的主要困擾族群分布於30至49歲，且超過半數的受訪者因為痘痘問題，出現長期形象焦慮困擾，皮膚科醫師提醒，痘痘與皮脂腺分泌特質有關，不是只靠多洗臉或各種偏方就能改善，建議民眾有痘痘問題時，還是要尋求醫師的專業評估與建議。

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華指出，調查發現，高達76.8%的受訪者曾經持續有臉部痘痘或出油困擾，且主要困擾族群為30至49歲，佔比達63.4%，顯示痘痘問題不只發生在青春期，不同年齡層也會面臨同樣的困擾。

廖怡華也提到，痘痘與壓力、作息、環境密切相關，對於心理、生活的影響也相當顯著，51.4%的受訪者最在意被他人看到痘痘，且47.5%坦言自己因為痘痘而缺乏自信，其中又以女性受影響程度較高，另有58.6%的受調查者認為痘痘影響外觀，58.5%擔心留下痘疤，造成長期形象焦慮。

然而，廖怡華指出，多數民眾面對痘痘問題，仍偏向自行處理，其中37.9%的受訪者會自行購買保養品或相關產品，嘗試改善痘痘問題，但曾經因為痘痘問題，尋求皮膚科醫師等正規醫療管道協助的受訪者僅32.2%，還有28.6%的受訪者從未針對痘痘採取任何治療措施。

廖怡華說，有些患者雖會尋求醫療協助，想要改善痘痘問題，但有68.3%的受訪者反應，自己嘗試多種方法後，仍無法擺脫反覆長痘的問題，且有54.6%的受調查者提到，痘痘的治療效果並不穩定，27.3%有停藥就復發的情況，27.5%則認為痘痘的療程時間過長，很難滿足實際需求。

皮膚科醫師許哲豪也提到，在診所會遇到一些青春期的患者，也看過許多青少年對抗痘痘的「偏方」，如敷大蒜、塗牙膏等做法都出現過，患者往往誤以為「有刺痛感就是有效」，但胡亂採用這樣的偏方，反而可能破壞肌膚屏障，造成敏感、脫皮，甚至加重發炎，讓情況更加惡化。

許哲豪說，痘痘的成因是皮脂腺分泌的油脂過多，導致毛孔阻塞，進而引起發炎反應，有時並不是患者清潔不到位，而是患者本身皮脂腺的出油量過多所致，若想改善痘痘問題，建議還是要尋求皮膚科專科醫師評估，才能找出最合適的治療方案，從根本改善痘痘問題。

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