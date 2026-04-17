健康網》公衛師推「食安簽證」事前預防食物中毒

新北市「清六食堂」清明連假期間爆發疑似食物中毒案，檢驗結果出爐，食品檢體檢出沙門氏桿菌。圖為衛生局稽查情形。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假已經結束，但台灣食安的警報還沒有解除。公衛師蔡秉堅在臉書粉專「全球公衛健康飲食生活型態｜蔡秉兼公共衛生師」說明，高雄傳出潤餅攤位多達173人食物中毒、新北某連鎖便當店也傳出有173人通報，甚至桃園也傳出便當店集體食物中毒，約有104人受害。

蔡秉兼表示，一個假期後，接連三個城市，超過450人倒下，致病菌都指向同一個名字：沙門氏桿菌。蔡秉兼表示，「一次事件，可以說是業者疏失。三個城市同時爆發，是系統失靈。」

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蔡秉兼表示，這次事件的背後，推測可能有4個風險因子：

●沙門氏桿菌在高溫下快速增殖的生物特性。

●氣候提前升溫，縮短食材常溫下的安全保存窗口。

●清明連假的瞬間爆量訂單，讓備料時間被迫拉長。

●餐飲業結構性缺工，人力不足導致生熟食交叉污染與冷鏈中斷。

以上條件若是同時到位，意外必然發生。WHO與台灣食藥署規範明定，食物在7度至60度的危險溫度帶中，應於2小時內處理完畢。但在清明假期的人力極限下，這2小時，往往是守不住的。

「食安簽證」從事後補救到事前預防

蔡秉兼認為，台灣長期以「事後採樣、依法裁罰」作為食安核心邏輯。「裁罰是必要的，但它救不了已經倒下送醫的人們。」需要在危機發生「之前」就能辨識風險的主動監測體系。

具體而言，強烈呼籲政府單位加速推動「食安簽證制度」。由具國家考試資格的公衛師、食品技師以第三方獨立立場，事前進入營業場所，針對人員動線、危害分析重要管制點（CCPs）進行查核與簽證，讓風險管理從被動補救，轉換為主動預防。

食安 社會治理問題

蔡秉兼認為，我們每一個人吃下去的每一口食物，背後都是一套需要人、環境與制度共同守護的複雜系統。唯有以「健康一體（One Health）」的宏觀視角，將人、動物與環境因子納入整體評估，台灣才能在雙重挑戰下，重新築起堅韌的食安防線。

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