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健康網》人工關節手術後不動更傷！ 醫打破迷思：這樣動才對

2026/04/16 16:01

骨科醫師陳鈺泓表示，民眾進行人工關節術後，可以選擇走路當成基礎復健運動，它能刺激肌肉、幫助關節恢復活動度與肌耐力；圖為情境照。（圖取自freepik）

骨科醫師陳鈺泓表示，民眾進行人工關節術後，可以選擇走路當成基礎復健運動，它能刺激肌肉、幫助關節恢復活動度與肌耐力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾接受人工關節置換手術後，誤以為應多休息少活動，甚至不敢走路或運動。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，如果術後完全不動，肌肉會退化、關節活動度下降，反而影響恢復，不妨從散步健走、騎腳踏車、游泳，與桌球等運動開始，適度活動關節，有助恢復。

陳鈺泓於臉書專頁發文分享，在門診中常聽到病人詢問，自己換人工關節以後，還能走路、運動嗎？也有民眾認為手術之後應該要多休息，最好都不要動。事實上，這些都是錯誤觀念，完全不動，反而不是好事。

重點不是能不能動，而是怎麼動、動多大！陳鈺泓說明，人工關節手術的目的，不是要病患從此什麼都不能做，而是希望減少關節疼痛，回到正常活動。如果術後完全不動，肌肉會退化、關節活動度下降，反而影響恢復，但一開始就動得太激烈，也可能增加人工關節磨損或跌倒的風險。

他進一步說明適合於人工關節術後進行的4 種運動：

●散步健走

走路是很好的基礎復健運動，可以刺激肌肉、幫助關節恢復活動度與肌耐力。一開始不用追求距離或速度，輕鬆走、走得穩，比走得多更重要。

●騎腳踏車／飛輪

騎腳踏車屬於低衝擊運動，踩踏時對膝蓋的壓力甚至比走路還小，可訓練腿部肌力、維持關節靈活度，但務必注意安全，建議使用室內健身車，最重要的原則就是避免跌倒。

●游泳

游泳是人工關節術後很好的運動選擇，水中的浮力能減輕關節壓力，水的阻力也能訓練肌肉。建議以腿部較伸直的姿勢，如自由式為主，避免反覆大角度彎曲出力，減少關節磨損。

●低強度球類運動

桌球、高爾夫、保齡球等中低強度球類，能適度活動關節，又比較安全，但是籃球、足球這類高衝擊、易碰撞的運動，不適合人工關節術後進行。

陳鈺泓總結，換完人工關節後不是不能運動，只是運動的選擇也非越快越猛越好，而是循序漸進、動得對。運動前務必先與醫師討論，並配合復健計畫調整活動強度。

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