健康網》素食也有陷阱！ 醫曝素食4大隱藏地雷損心血管

醫師傅裕翔強調，素食帶來的好處，前提都是選擇「原型食物」的素食，而非過度加工的傳統素食；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕越來越多人因為健康意識而選擇吃素食，而從研究顯示，素食者的心血管疾病風險有明顯下降。然而，內科醫師傅裕翔提醒，現代素食者最常面臨的危機是攝取了「地雷食物」素食加工品，他建議最好別選百頁豆腐、素火腿與素香腸、植物性鮮奶油、高糖豆漿，吃錯會影響身體健康。

傅裕翔接受《美醫誌》採訪指出，根據英國牛津長期追蹤研究顯示，素食者的心血管疾病風險有明顯下降，德國的系統性回顧研究也指出，素食者的低密度膽固醇（LDL）下降了將近15%，美國營養與飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）資料也指出，吃素是可以達到完全均衡營養的，但需要特別留意營養攝取。因此吃素若要達到理想的健康效益的前提，便是需要「飲食均衡」，而非單純不吃肉。

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他進一步說明，素食加工品是地雷食物，吃錯了反而會影響身體健康，並舉出4個常見案例與更健康的替代食物：

1.百頁豆腐

百頁豆腐是一種長得像豆腐的再製品，製作過程中加入大量的植物油與澱粉，不僅熱量驚人，鈉含量也非常高，其他像鹽滷豆腐、嫩豆腐、火鍋家常豆腐、芙蓉豆腐等，都不是使用碳酸鈣製造，這些食物並沒辦法順利補充鈣質。

●替代食物：換成板豆腐或毛豆，板豆腐是傳統的「石膏豆腐」，是極佳的天然補鈣來源；毛豆是黃豆、黑豆的「年輕時期」，是天然的植物性補鈣食材，也富含鎂與膳食纖維。

2.素火腿、素香腸

仿肉食品為模仿真實肉類的香氣與口感，需要添加大量的油脂與人工調味香精，固態植物油可能含有反式脂肪酸對心血管可能產生健康危害，盡可能的以原型食物為主。

●替代食物：改豆干、菇類會較為合適。

3.植物性鮮奶油

這類在烘焙時經常使用到的植物性鮮奶油，雖然性質穩固、擠花不易變形，但與奶精一樣可能含有反式脂肪酸。

●替代食物：換成健康的油脂類，例如，純素的葵花油、苦茶油、酪梨油、葡萄籽油等，減少對身體造成的負擔。

4.高糖豆漿

臨床上常看到有些吃素的人越吃越胖，糖尿病的比例也偏高，因此「戒糖」也是素食者的課題之一。

●替代食物：一般而言多數人喝牛奶並不會加糖，喝豆漿也應該養成喝無糖豆漿的習慣。

當飲食中去除了肉類，最直接面臨的就是蛋白質攝取與比例失衡的問題，因此素食者容易導致飲食中碳水化合物比例變高，蛋白質比例變低，往往必須額外補充蛋白質。傅裕翔提及，蛋白質的攝取可以分為「量」與「增加肌肉效率」兩個層次：在量方面，植物性蛋白質的吸收率通常略遜於動物性蛋白質，因此素食者可能需要吃比葷食者更多一點的份量。

同時而在吸收效率上，國際間常用「PDCAAS」（蛋白質消化率校正胺基酸評分）來評估，意即評價人體吸收蛋白質是否順利的標準，單一植物來源往往缺乏人體必需胺基酸，他更建議可以搭配藜麥、豌豆蛋白，幫助素食者增肌。

傅裕翔強調，很多素食帶來的好處，前提都是選擇「原型食物」的素食，而非過度加工的傳統素食，飲食上不妨選擇烤蔬菜、新鮮豆類，或是新一代的素食替代品，例如採用先進技術製作的植物肉，這些都比傳統的高油加工素食好得多。

醫師傅裕翔。（圖由《美醫誌》提供）

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