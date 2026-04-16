80歲嬤膝蓋「啪」一聲竟二度骨折 醫：3大症狀長者需特別注意

許奶奶術後第二天即可下床，經過3週密集復健，已能重返社區。（北市聯醫提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕老年人需特別關注骨質健康，台北市立聯合醫院舉例，80歲的許奶奶（化名）十多年前曾接受人工膝關節置換手術，恢復良好，然而，一年前意外跌倒，原本以為只是單純骨折，沒想到在重回活動時，膝蓋竟傳出「啪」的一聲巨響，伴隨劇烈疼痛，檢查後發現竟是嚴重骨質疏鬆導致的「二度骨折」。聯醫陽明院區骨科主治醫師王大翊提醒，許奶奶的案例並非特例，高齡長者最常面臨的健康鐵三角「骨質疏鬆、關節退化、肌少症」問題需特別注意。

台北市立聯合醫院表示，後續許奶奶轉診至北市聯醫陽明院區骨科門診後發現，骨折處因長期承受鋼釘壓力，加上活動減少導致局部骨頭壞死與嚴重骨鬆，一般的骨折固定手術已無法處理，考慮到高齡長者長期臥床將面臨肌肉流失、肺部感染、褥瘡等致命併發症，醫療團隊決定採取「人工膝關節再置換手術」，利用特殊設計的人工關節取代壞死骨組織。所幸手術極為順利，許奶奶術後第二天即可下床，經過三週密集復健，如今已能重返社區，享受逛街與聚會生活。

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臺北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師王大翊表示，骨質疏鬆平時毫無症狀，往往在骨折發生時才被察覺，停經後女性因為荷爾蒙下降導致骨質流失加速，與65歲以上長者，成為風險族群。王大翊醫師也指出，骨鬆會使手術固定難度大增，若導致長期臥床，將大幅提高死亡風險，建議定期接受骨密度檢查，透過藥物、營養補充與負重運動預防。

醫療團隊採取「人工膝關節再置換手術」，利用特殊設計的人工關節取代壞死骨組織。圖為術後狀況。（北市聯醫提供）

王大翊醫師指出，退化性膝關節炎預估2035年全球患者將達4.8億人。疼痛常導致長者減少活動，進而引發體力衰退。提醒長者可以透過穿戴護膝、物理治療、增強大腿肌力，或注射玻尿酸潤滑關節達成早期防治效果，避免長時間蹲、跪、爬樓梯或搬重物， 若保守治療無效，人工膝關節置換是重建行動能力的有效手段。

王大翊醫師說，針對肌少症，若是肌肉不足會導致關節不穩、骨質流失加速，形成惡性循環，肌肉能支撐關節、刺激骨質生長、維持平衡以預防跌倒，建議民眾「優質蛋白」搭配「規律運動」。建議攝取魚、豆、蛋類，並進行快走或簡單的阻力訓練。

王大翊醫師強調，高齡健康需多管齊下。透過定期篩檢、均衡營養、以及不中斷的活動習慣，即使步入高齡，依然能像許奶奶一樣，在經歷波折後重新站起，擁有高品質的銀髮生活。

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