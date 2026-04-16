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健康 > 抗老養生 > 運動復健

夜裡抽筋、腿痠恐缺鈣 研究：晚間補充助骨形成

2026/04/16 11:07

補鈣不只顧骨本，夜間補充還能助修復，穩情緒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

補鈣不只顧骨本，夜間補充還能助修復，穩情緒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少民眾出現走沒多久就腿痠、夜間易抽筋，甚至情緒起伏明顯，往往以為只是疲勞或壓力所致，但醫師提醒，這些都可能是長期鈣質攝取不足的警訊。研究指出，人體骨骼具有晝夜節律，夜間為骨骼修復與重塑的關鍵時段，若能在晚間適當補充鈣質，有助提升骨形成效率。

禾馨內湖婦幼診所院長陳保仁表示，鈣質不僅是骨骼的重要組成，更參與神經傳導、肌肉收縮及心臟節律調控，一旦長期攝取不足，恐出現心悸、抽筋、焦慮等情形。他指出，骨質疏鬆初期多半沒有明顯症狀，往往等到出現駝背、身高變矮或輕微碰撞即骨折時，才驚覺骨質已嚴重流失。

根據研究，人體約在30歲後骨質開始流失，平均每年約下降1%；國民健康署資料也顯示，50歲以上女性約每5人就有1人罹患骨質疏鬆。陳保仁說，熟齡族群補鈣不能僅依賴日常飲食，需建立規律補充習慣，並搭配適當營養素，才能提升吸收與利用效率。

他進一步說明，鈣質需經小腸吸收後進入血液，才能被骨骼利用，過程中需多種營養素協助，例如維生素D可促進吸收，維生素K2有助鈣沉積於骨骼，而鎂、鋅等礦物質則有助維持骨骼健康。若營養攝取不均，可能影響整體補鈣效果。

在補充方式上，陳保仁建議，由於腸道對鈣質單次吸收量有限，可採「少量多次」原則，於三餐飯後分次補充，以提高吸收率。同時，晚間為骨骼細胞活性較高的時段，若能在晚餐後或睡前補充，有助配合身體修復節律。

至於鈣質來源選擇，他指出，不同劑型與成分影響吸收效率，例如檸檬酸鈣不需依賴胃酸分解，空腹或睡前皆可補充，對腸胃較敏感族群較為友善；而碳酸鈣則建議隨餐攝取，以利吸收。對於吞嚥較困難的熟齡者，也可考慮粉狀等較易食用的型態。

陳保仁強調，補鈣應搭配規律作息與均衡飲食，並非單一補充即可完全改善問題；若出現持續抽筋、骨痛或睡眠困擾，仍建議就醫評估，釐清是否與缺鈣，以及其他健康問題相關。

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