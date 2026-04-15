牙醫醫療公益報導獎獲獎名單公布！本報「咫尺天牙」系列報導獲「優勝」

牙醫師公會全聯會舉辦「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，今日公布獲獎名單，本報「咫尺天『牙』」系列報導獲文字類優勝獎項。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕牙醫師公會全聯會舉辦「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，今日傍晚公布獲獎名單，本報「咫尺天『牙』」系列報導著眼身心障礙者、重症兒與失能長者等特殊需求者牙科醫療需求、特需牙醫養成困境與堅持在第一線服務的牙醫師故事，在3月23日、24日連續2天見報，於本次獲文字類優勝獎項。

牙醫師公會全聯會指出，「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」徵求刊登或播出於國內平面、網路及影音媒體的原創新聞報導與評論作品，主題涵蓋牙醫醫療、公益服務、人文關懷、偏鄉與義診等內容，期盼透過新聞專業，呈現牙醫界對醫療相關貢獻。

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全聯會今日公布獲獎名單，其中影音類特優獎項從缺，優勝報導作品2篇，由中嘉寬頻北健有線電視、TVBS等獲獎，另有佳作作品4篇；文字類特優獎項從缺，優勝報導作品6篇，其中本報以「咫尺天『牙』」系列報導獲報導獎「優勝」獎項肯定，中國時報、聯合報、ETtoday、TVBS等亦獲得優勝獎項，另有佳作報導作品8篇。

「咫尺天『牙』」系列報導從身心障礙者、重症兒、失能長者等「特殊需求者」被忽略的日常牙科醫療照護需求出發，追查台灣特殊需求牙科的制度現況，在網路平台推出「看牙好難」、「醫療急先鋒」、「特需牙醫養成困境」等3大系列報導，並進一步規劃為紙本報導，於3月23日、24日連續2天見報，將議題從專業領域推進主流版面，擴大公共討論。

本報採訪團隊表示，看牙醫對身障者、長期臥床者和住在老舊公寓的長者等，都是一場的挑戰，每次看診成本與風險都等同於一場手術，但因需求人數相對較少，過去鮮少獲得外界關注，卻始終有牙醫師願意在有限的時間與健保資源下奔赴第一線提供服務，希望透過此報導能讓大家看見到宅醫療的重要性。

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