自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》被叮後腫好幾天 醫說明如何分辨「蜂窩性組織炎」

2026/04/16 17:10

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，孩子被蚊子叮咬後，發生的紅、腫、癢，不一定是過敏。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，孩子被蚊子叮咬後，發生的紅、腫、癢，不一定是過敏。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季將至，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，每次帶孩子出門，最怕的就是蚊子。​很多爸媽看到孩子被叮完後，患部腫得像麵包一樣，甚至好幾天都不消，心急如焚地衝進診間問：「醫生，我可以幫孩子驗一下過敏原嗎？他是不是對蚊子過敏啊？」

為什麼孩子反應這麼大？巫漢盟說明，​就臨床經驗來看，三、四歲前的孩子免疫系統還在發育，被蚊子叮咬後的過敏反應通常比較明顯（紅、腫、癢樣樣來）。但隨著年紀增長，身體會產生免疫耐受性，反應就會越來越不明顯了，真的不需要急著去抽血檢查。​與其糾結要不要檢驗，巫漢盟建議「趕快研究哪種防蚊液有效比較實在。」

​快速分辨：血管性水腫 vs. 蜂窩性組織炎

​如果孩子真的腫得很誇張，爸媽最擔心的就是會不會變成「蜂窩性組織炎」？巫漢盟表示，​若孩子被叮的地方只是「腫得大、很癢」，通常冰敷或擦點藥膏就能緩解。但如果發現孩子開始發燒，或者傷口出現劇痛、紅腫範圍擴大，那就不能大意，請務必尋求專業醫師的協助。

透過表格，幫助家長分辨「血管性水腫」與「蜂窩性組織炎」。（圖取自「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師﻿」）

透過表格，幫助家長分辨「血管性水腫」與「蜂窩性組織炎」。（圖取自「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師﻿」）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中