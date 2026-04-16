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健康網》被叮後腫好幾天 醫說明如何分辨「蜂窩性組織炎」
〔健康頻道／綜合報導〕夏季將至，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，每次帶孩子出門，最怕的就是蚊子。很多爸媽看到孩子被叮完後，患部腫得像麵包一樣，甚至好幾天都不消，心急如焚地衝進診間問：「醫生，我可以幫孩子驗一下過敏原嗎？他是不是對蚊子過敏啊？」
為什麼孩子反應這麼大？巫漢盟說明，就臨床經驗來看，三、四歲前的孩子免疫系統還在發育，被蚊子叮咬後的過敏反應通常比較明顯（紅、腫、癢樣樣來）。但隨著年紀增長，身體會產生免疫耐受性，反應就會越來越不明顯了，真的不需要急著去抽血檢查。與其糾結要不要檢驗，巫漢盟建議「趕快研究哪種防蚊液有效比較實在。」
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快速分辨：血管性水腫 vs. 蜂窩性組織炎
如果孩子真的腫得很誇張，爸媽最擔心的就是會不會變成「蜂窩性組織炎」？巫漢盟表示，若孩子被叮的地方只是「腫得大、很癢」，通常冰敷或擦點藥膏就能緩解。但如果發現孩子開始發燒，或者傷口出現劇痛、紅腫範圍擴大，那就不能大意，請務必尋求專業醫師的協助。
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