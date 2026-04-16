健康網》植牙不是人人都能做 醫點名3類人易失敗：糖尿病上榜

牙醫師陳敬宗表示，植牙成功與否，絕大部分須視身體狀況和生活習慣而定，並提醒3類族群需特別留意，否則恐提高失敗風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕做植牙時，很多人最在意的就是「我的植牙會不會失敗？」牙醫師陳敬宗表示，其實植牙成功與否，絕大部分須視身體狀況和生活習慣而定，並提醒3類族群需特別留意，否則恐提高失敗風險。

3族群植牙須評估

​陳敬宗於臉書粉專「陳敬宗牙醫師」發文指出，影響植牙的關鍵，包括個人健康狀況、生活習慣，尤其以下3族群，格外需要留意：​

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●慢性疾病患者：特別是糖尿病、心血管疾病患者。慢性病患並不是不能植牙，但慢性病可能會影響植牙手術的傷口癒合速度、身體發炎的控制能力、血液循環狀況等。尤其糖尿病患若控制得不好，植體周圍容易發炎；心血管疾病患者若服用抗凝血藥物，也需要特別評估時機。​不過，陳敬宗說，只要疾病控制良好、配合完整評估，大部分還是能進行植牙，不需要過度擔心。

●嚴重牙周病史者：尤其是清潔習慣不佳者。由於牙周病就像是地基腐蝕 ，若不先處理好就急著植牙，就會像是在鬆軟的土地上蓋房子，風一吹就晃。即使植牙成功，後續日常若沒有落實口腔清潔，也容易引發細菌感染，進而造成需再反覆治療的情況。

●癮君子抽菸、嚼檳榔者：菸和檳榔是植牙最大的隱形殺手，抽菸會讓血液循環變差，骨頭不易癒合。吃檳榔會造成牙齦纖維化，讓組織恢復更困難，長期下來都會降低植牙成功率，建議在植牙前開始減量、甚至最好戒除。

陳敬宗強調，植牙並非單純只是補一顆牙，而是要補回「能安心吃、能自在笑」的能力。因此，在術前評估時，也會將病患整體健康、牙周狀況、生活習慣一起納入考量，才能讓植牙用得更長久、更值得。

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