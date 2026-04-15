脊髓損傷非侵入修復 中醫大附醫院長：靜脈注射治療因子「找病灶」

中醫大附醫院長周德陽分享靜脈注射療法。（中醫大附醫提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕脊髓損傷患者常導致永久性殘疾，中國醫藥大學附設醫院院長周德陽與團隊，發表「mBDNF@αITG EV基因修飾外泌體平台」，透過靜脈注射，精準導航至急性脊髓損傷（SCI）病灶，遞送腦源性神經營養因子（BDNF mRNA），逆轉神經退化與發炎，相關成果獲國際生物奈米技術頂尖期刊「Journal of Nanobiotechnology」刊登。

中藥大神經外科團隊，多年來在臨床面對脊髓損傷患者，苦惱現行細胞療法需配合侵入性手術，於患者損傷局部進行施打，不僅增加患者二次傷害與感染風險，也因手術門檻高無法普及，阻礙臨床廣泛應用，另方面，傳統未經修飾的外泌體，缺乏標靶特異性，在全身循環中容易被快速清除。

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中醫大附設醫院院長周德陽說，脊髓損傷常導致永久性殘疾，現行細胞療法難以有效穿透血-脊髓屏障（BSCB），導致病灶處藥物濃度極低，這次在神經醫學領域取得突破，透過靜脈注射，讓治療因子主動「找到」病灶，開啟非侵入性神經修復可能。

醫療團隊運用奈米工程技術，為外泌體打造具標靶能力遞送系統，經靜脈注射，有效聚集於受損脊髓區域，提供非侵入性的精準神經再生治療策略，病患有機會免除脊髓二次手術風險，透過簡單靜脈注射即可進行深層神經修復。

中醫大附設醫院近一步說明，受損脊髓微環境中，局部細胞會表現特定標記（整合素αvβ8），透過基因工程在外泌體表面導入對應的辨識分子，打造αITG EV導航載體，精準辨識並定位受損區域，同時在內部裝載可促進神經修復的BDNF mRNA（腦源性神經營養因子）。

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