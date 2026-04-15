健康網》科學證據：自己煮飯預防失智 每週煮1次風險最多降27％

最新研究指出，自煮防失智，就算平常不太煮飯的人，每週至少煮1次，失智風險最高降低67%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？自己煮飯不只更衛生，還能預防失智。最新研究指出，每週至少自己煮一頓飯的男性，失智風險降低23%，女性的降幅更大，達到27%。台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予指出，平常不太煮飯的人（低烹飪技能者），每週至少煮一次，失智風險最高降低67%。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，近年研究發現，大腦老化速度不只與年齡有關，生活環境與日常習慣更扮演關鍵角色。最新3項國際研究顯示，環境壓力、飲食型態與生活行為，可能共同影響大腦退化速度。他篩選了3篇近期值得注意的腦科學研究，並歸納其重要發現：

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●環境讓大腦老化加速

2026《Nature Medicine》研究指出，環境因素對大腦老化的影響，甚至比單一風險因子高出15倍。社會壓力（貧窮、孤立）會加速思考與情緒退化；空污等污染則加速腦部結構萎縮，且兩者同時存在會產生加乘傷害。

鄭淳予建議，環境因素可以被修正，從自己能掌控的事做起，包括：有空多接觸大自然、通勤或工作需要時好好戴口罩、維持社交連結、有意識地讓自己感到滿足和自在。

●自已煮飯可降失智風險

日本東京醫科齒科大學與千葉大學團隊，分析日本近1萬名65歲以上長者，追蹤長達6年，在《Journal of Epidemiology & Community Health》發現，每週至少自己煮一頓飯的男性，失智風險降低 23%。女性的降幅更大達27%。平常不太煮飯的人（低烹飪技能者），每週至少煮一次，失智風險最高降低67%。

鄭淳予表示，自煮可訓練大腦，從規劃菜單、記住食材和抉擇、控制火候與時間，這些都能鍛鍊大腦。

●高脂飲食讓腸道細菌入侵大腦

美國艾默里大學團隊在《PLOS Biology》發表這項發現，小鼠實驗中，高脂飲食會打亂腸道菌相、並使腸道屏障受損（俗稱腸漏），細菌可由腸道轉位到腦部，「迷走神經」可能是重要通道之一，當把小鼠的飲食改回正常，腦中細菌大幅降低，代表飲食調整有用。

鄭淳予表示，長期高油、高脂飲食，不只讓腰圍變粗，還可能讓失衡的腸道菌找到後門闖進大腦。日常多攝取蔬果、全穀、優質油脂（橄欖油），養好腸道菌，就是保護大腦。

鄭淳予提到，3項研究皆指向同一核心，慢性發炎與代謝失衡，是加速大腦老化的重要因素。無論是環境壓力、飲食失衡都可能透過發炎機制影響腦部健康。

鄭淳予總結，雖然環境因素未必完全可控，但透過飲食調整、規律運動、良好睡眠與維持社交連結，仍能有效降低大腦退化風險。從日常小習慣做起，就是守護腦健康最實際的方法。

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