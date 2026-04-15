被低估的「肺炎元凶」！ RSV長者住院死亡率不輸新冠

RSV與心血管疾病風險上升有關，醫師呼籲高風險族群可評估接種RSV疫苗。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕呼吸道細胞融合病毒（RSV）傳染力強、會反覆感染且易加重慢性病，是被低估的「肺炎元凶」。醫師指出，其重症與死亡率不亞於新冠和流感，長者住院後半年內還可能出現失能或心血管併發症。醫界呼籲，除做好手部與環境衛生，75歲以上長者和高風險族群應諮詢醫師評估接種RSV疫苗。

肺炎長年位居國人十大死因，RSV是其背後的重要元凶之一。台灣家庭醫學醫學會醫師曹玉婷表示，RSV在台灣全年皆可見，並有A、B兩種亞型交替流行，主要透過飛沫與接觸傳播，潛伏期約2至8天。感染初期常見症狀包括流鼻水、咳嗽與發燒，但病程可能迅速惡化為氣喘或呼吸困難等重症。由於目前尚無特效藥，臨床上多以支持性療法為主，對高風險族群而言更具威脅。

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她進一步指出，60歲以上長者感染RSV後，發展為肺炎的機率為流感的2.7倍，且住院後死亡率不亞於流感與新冠。RSV感染後不會產生長期免疫力，各年齡層皆可能反覆感染。相較流感與新冠，RSV更容易造成慢性肺病惡化，且需要使用呼吸器的比例也較高。

RSV在家庭內的傳播風險同樣不容忽視。健康成人感染後症狀可能輕微，卻可能在不自覺中將病毒帶回家中，傳染給免疫力較弱的嬰幼兒與長者。尤其嬰幼兒感染後，傳染期可長達3至4週，使同住家人長時間暴露於感染風險之中，一旦形成家庭群聚，恐導致老幼同時陷入重症危機。

台大醫院內科部醫師姚宗漢則引用國外研究指出，每10名因肺炎住院的年長患者中，就有1名是RSV感染所致。此外，RSV長期因缺乏常規檢測與監測系統，實際感染人數可能被低估。高風險族群包括60歲以上長者、18至59歲慢性病患者，以及長照機構住民，皆須提高警覺。

臨床案例顯示，一名85歲老翁過去曾有肺結核與支氣管擴張病史，因呼吸困難就醫後確診RSV感染，短短2週內病情急速惡化至插管治療，最終併發細菌性肺炎不幸過世。姚宗漢表示，RSV會破壞呼吸道防禦機制，使約3成患者併發細菌感染，如肺炎鏈球菌或嗜血桿菌，進一步加重病情。

此外，RSV對長者的長期影響亦不容小覷。統計顯示，年長者住院後6個月內，每4人就有1人出現嚴重呼吸困難，另有3成患者面臨日常生活失能。甚至在出院30天內，仍可能因病情反覆而再次住院。

RSV也與心血管併發症密切相關。姚宗漢引用研究指出，50歲以上RSV住院患者中，超過2成會出現急性心血管事件，如心衰竭、中風或缺血性心臟病，且半年內中風風險顯著上升，顯示其影響不僅限於呼吸系統。

醫界強調，RSV已不再只是嬰幼兒疾病，而是高齡社會的重要健康議題。尤其在長照機構或家庭環境中，一旦出現感染，極易形成群聚。

預防方面，除落實基本防疫措施，如勤洗手、戴口罩、避免共食與減少接觸感染源外，也建議高風險族群主動與醫師討論疫苗接種。RSV疫苗已於2023年在美國上市，台灣也已通過核准，為自費施打。該疫苗只需施打一劑，自費價格約為7000多元，目前實證保護力至少可維持2年。

此外，姚宗漢也提到，考慮到安養機構群聚感染風險高，英國已針對75歲以上長者及不限年齡的安養院住友，提供公費RSV疫苗接種，反映出國際社會對RSV高風險族群防護的重視。

專家提醒，RSV疫苗可與流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗同時接種（不同部位施打），有助提升整體呼吸道防護力。

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