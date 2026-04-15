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北港再現埃及斑蚊！白沙屯媽祖明抵達 疾管署、衛生局緊急巡檢

2026/04/15 15:22

國衛院上月底及本月8日又再度在北港鎮內發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，因明天進香隊伍將抵達北港，疾管署、衛生局今緊急巡檢。（記者李文德攝）

國衛院上月底及本月8日又再度在北港鎮內發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，因明天進香隊伍將抵達北港，疾管署、衛生局今緊急巡檢。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕白沙屯媽祖進香北港，明天將抵達北港朝天宮，而國家衛生研究院上月底及本月8日發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，疾病管制署、雲林縣衛生局因應進香隊伍將抵達北港，因此今天緊急到北港巡檢。雲林縣衛生局長曾春美呼籲，香客務必做好個人防護措施。

國衛院前年在北港鎮發現埃及斑蚊出沒跡象，顯示已經跨越北回歸線，上月底在東陽里一處停車場採樣卵紙發現孵出埃及斑蚊，4月8日又在東陽里一處積水容器發現其幼蟲。不過因明天白沙屯媽祖進香隊伍將抵北港，因此雲林縣衛生局、環保局、北港鎮公所昨已加強清消，更由副縣長陳璧君主持跨局處防治整備會議，疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉也參與會議。

衛生局長曾春美表示，今早疾管署、衛生局緊急到朝天宮周遭半徑200公尺巡檢，又發現陽性孳生源，而縣內目前並無本土、境外登革熱病例，但進香活動期間人員移動頻繁，提醒香燈腳務必做好個人防護，也提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC問診（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），針對疑似個案主動使用NS1快篩試劑篩檢，以利及早發現潛在個案。

縣府表示，雲林縣已公告登革熱防疫措施，請民眾務必落實環境管理及主動清除居家內外積水容器，如經查獲有孳生病媒蚊情形，將依傳染病防治法規定，裁處3000元至15000元罰鍰。

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