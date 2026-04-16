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健康網》腎友吃錯水果恐致命！營養師教挑選原則 點名這款別碰

2026/04/16 07:18

營養師林俐岑表示，腎友絕對不能吃楊桃，因其含有一種神經毒素，健康人的腎臟可以代謝，但腎功能受損者無法排出；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師林俐岑表示，腎友絕對不能吃楊桃，因其含有一種神經毒素，健康人的腎臟可以代謝，但腎功能受損者無法排出；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病患者若血鉀過高，恐引發心律不整甚至危及生命，不少腎友關心應該怎麼吃水果？營養師林俐岑指出，「聰明選、適量吃」是大原則，低鉀水果如鳳梨、蓮霧、水梨與蘋果等，屬相對安全，但是釋迦、香蕉、奇異果、龍眼、小番茄等，屬高鉀水果應避開。要小心的是楊桃絕對禁忌，攝取後恐引發嘔吐、抽搐，甚至昏迷，務必嚴格忌口。

腎友們選擇水果應該如何「聰明選、適量吃」？林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，腎臟病友絕對禁止食用楊桃，因其含有一種神經毒素，健康人的腎臟可以代謝，但腎功能受損者無法排出，攝取後可能引發嘔吐、抽搐，甚至昏迷

腎友關心應該怎麼吃水果才健康？營養師林俐岑表示，低鉀水果如鳳梨、蘋果等是較安全的選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

腎友關心應該怎麼吃水果才健康？營養師林俐岑表示，低鉀水果如鳳梨、蘋果等是較安全的選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

他進一步將水果依照每100克的鉀含量，藉「紅黃綠燈」概念歸納大方向：

1.綠燈區

腎友首選低鉀水果（鉀含量< 150mg），低鉀水果是腎友相對安全的選擇，每日建議攝取量約為2份，一份約為標準飯碗8分滿，或一個拳頭大小。

●鳳梨：鉀含量極低（約40），且含有鳳梨酵素有助於蛋白質消化。

●蓮霧：台灣四季常見，水分高且鉀含量低（約70mg）。

●水晶梨/水梨：梨子的鉀含量多在60mg 左右，建議去皮食用，因為果皮通常是鉀離子的聚集處。

●蘋果：蘋果是廣受歡迎的選擇，但請記得去皮，以降低鉀的攝取。

●西瓜：雖然西瓜鉀含量低，但因其含水量極大且升糖指數（GI值）較高，若有合併「水腫」或糖尿病的病友，建議嚴格控管份量，不宜一次吃太多。

2.黃燈區

腎友限量食用中鉀水果（鉀含量150-250mg），這類水果屬於「可以吃，但要減量」。若當天選擇了這類水果，建議份量減半（約半碗），或與低鉀水果交替攝取。

●芭樂：雖然維生素C冠居群芳，但鉀含量落在中等範圍（150-180mg），建議「去籽食用」，因為籽的部位鉀含量較高。

●木瓜與芒果：兩者皆富含類胡蘿蔔素，但鉀離子稍高，建議切成小塊限制食用。

●火龍果（紅/白肉）：許多人誤以為火龍果很安全，但它鉀含量約在190-220mg間，屬於中鉀水果，須留心份量。

●草苺：因體積小或口感酸甜容易過量。

●葡萄柚：特別提醒服用降血壓藥或免疫抑制劑的病友，應避開葡萄柚，以免產生藥物交互作用。

3.紅燈區

腎友應避開高鉀水果（鉀含量>250mg），這類水果每100克所含的鉀離子驚人，限鉀者應盡量避免。

●釋迦、香蕉、奇異果、龍眼、小番茄、哈密瓜、櫻桃等，都屬於高鉀水果。

●地雷陷阱：所有「水果乾」（如葡萄乾、紅棗、柿餅、龍眼乾）以及「現榨果汁」。

脫水後的果乾鉀離子極度濃縮；而果汁通常需要數份水果才能榨出一杯，且缺少纖維，鉀離子吸收極快，非常危險。

林俐岑還提供實用控鉀小技巧，水果盡可能去皮去籽，果皮與果籽通常是礦物質集中的地方，去除後可減少鉀的攝取；鉀離子極易溶於水，不喝果汁、不吃罐頭水果的糖水，甚至水煮蔬菜時也要將湯汁濾掉；即使是低鉀水果，吃多了依然會累積高量的鉀，每天維持1-2份是基本原則。

林俐岑強調，每位腎友的病程與血液生化數值不同，最保險的做法是帶著自己的血液檢查報告諮詢專科營養師，才能確切打造專屬的水果建議，維護健康。

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