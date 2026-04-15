為何殺菌反讓牙周病反覆發作？ 研究揭關鍵在菌叢失衡

新研究指出，過度清除口腔細菌，反而會打亂原本的微生態平衡，讓牙周病更容易反覆發作。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多數人以為「殺菌越徹底越健康」，但最新研究指出，這種做法可能適得其反。過度清除口腔細菌，反而會打亂原本的微生態平衡，讓牙周病更容易反覆發作。

人類口腔中存在超過700種細菌，其中只有少數與牙周病相關。當這些致病菌在牙齦邊緣聚集，會引發發炎反應，進而發展為牙齦炎，甚至演變為慢性牙周病。關鍵並不在細菌「多不多」，而在於菌叢是否失衡。

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據《ScienceDaily》報導，傳統含酒精或氯己定（chlorhexidine）的口腔清潔產品，雖能有效殺死細菌，卻同時清除了有益菌，使口腔微生態被「重置」。在這段重建過程中，致病菌往往因適應發炎環境，反而更容易重新佔據優勢，形成菌叢失衡（dysbiosis），讓疾病再度出現。

這項研究由德國佛勞恩霍夫細胞治療與免疫學研究所（Fraunhofer IZI）團隊進行。研究人員提出另一種做法：不直接消滅細菌，而是抑制特定致病菌的生長，使其無法發揮破壞作用，同時讓有益菌重新建立平衡。

研究指出，這種方式可限制如牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）等關鍵致病菌的擴張，在不破壞整體菌叢的情況下，逐步恢復口腔健康。

研究也指出，牙周病與全身健康密切相關。當致病菌進入血液循環，可能與心血管疾病、糖尿病、關節炎，甚至阿茲海默症等疾病存在關聯。研究成果目前已進入應用開發階段，但其長期效果與適用範圍仍在評估中，尚需更多臨床數據驗證。

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