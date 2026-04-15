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打一針送藥到脊髓！外泌體助神經修復 動物實驗見效

2026/04/15 14:33

中醫大附醫院長周德陽（中）攜手生技公司，宣佈開「mBDNF@αITG EV基因修飾外泌體平台」。（中醫大附醫提供）

中醫大附醫院長周德陽（中）攜手生技公司，宣佈開「mBDNF@αITG EV基因修飾外泌體平台」。（中醫大附醫提供）

〔記者羅碧／台北報導〕脊髓損傷治療長期仰賴侵入性手術與復健，神經功能恢復有限。中國醫藥大學附設醫院（簡稱中醫大附醫）今（15）公布一項臨床前研究成果，開發可經由靜脈注射、精準遞送治療因子的外泌體平台，於動物實驗中已觀察到神經修復成效，提供不同於傳統侵入性注射的治療策略。

團隊指出，該技術以基因修飾外泌體作為載體，攜帶腦源性神經營養因子（BDNF）mRNA，經由血液循環後可主動辨識，並聚集至脊髓受損區域，達到「打一針送藥到病灶」的效果。相關成果已刊登於國際期刊《Journal of Nanobiotechnology》。

中醫大附醫院長周德陽表示，現行細胞或再生醫療多須透過手術將藥物或細胞注入病灶，不僅增加感染與二次傷害風險，也因手術門檻高而限制臨床應用；此外，未經修飾的外泌體在體內循環時易被清除，且難以穿透血脊髓屏障，導致病灶處藥物濃度不足。

為突破上述限制，團隊運用奈米工程技術，在外泌體表面導入可辨識受損脊髓組織的標記分子，使其具備「導航」能力，能於靜脈注射後集中至病灶，同時在內部裝載BDNF mRNA，提升神經修復效率。院方指出，未來若技術成熟，有機會降低侵入性治療需求，讓患者透過較簡便方式接受治療。

機轉方面，中醫大附醫異種移植轉譯研發中心副主任謝明佑說明，外泌體抵達病灶後，可調節局部免疫反應，促使微膠細胞由促發炎型態轉為修復型態，並降低TNF-α與IL-1β等發炎因子，同時提升抗氧化能力、穩定粒線體功能，減少神經細胞後續損傷。

動物實驗結果顯示，接受治療的大鼠在運動協調能力上有明顯改善，顯示該技術具神經再生潛力。不過，團隊也強調，目前成果仍屬臨床前研究，後續仍需進一步進行安全性與療效驗證，並推進人體臨床試驗，才能確認實際治療效益。

院方表示，隨著再生醫療相關法規推動，未來將持續優化外泌體平台並規劃臨床試驗，期盼為脊髓損傷患者提供新的治療選擇，但相關療效與安全性仍須審慎評估。

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