聲音沙啞、咳血不是話多！竟是聲帶長出巨大腫塊

林恆甫醫師提醒，民眾若出現痰中帶血、呼吸不順、聲音沙啞、吞嚥異物感等情形，應盡早至耳鼻喉科接受內視鏡檢查，釐清真正原因。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中40歲李姓男子，近來出現聲音沙啞，因平時有抽菸、喝酒習慣不以為意，直到突然咳出帶有血絲的痰，才讓他趕緊到耳鼻喉科求診，經鼻咽喉內視鏡檢查，赫然發現聲帶長出巨大腫塊，因病灶接近氣道入口，若不及早處理恐會阻塞呼吸道非常危險，經安排喉顯微手術切除，確認是良性的感染性肉芽腫，術後恢復良好，讓他鬆了一口氣。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，民眾遇到咳血或痰中帶血時，往往會先聯想到肺部問題，但實際上出血原因相當多元。臨床上第一步，是先釐清出血來源究竟是支氣管、肺部等下呼吸道，還是鼻腔、鼻竇出血倒流、口腔與口咽部位出血，甚至是腸胃道問題。

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台中李姓男子痰中帶血，檢查後才發現聲帶長出巨大腫塊（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

林恆甫指出，該名患者經鼻咽喉內視鏡檢查後，發現血絲痰的來源為聲帶上的腫塊，其餘構造並無異常。該顆腫塊直徑約1.5公分雖不算太大，但長在聲帶與氣道入口附近，對局部空間而言已不算小，若持續增大，可能進一步壓迫呼吸道，造成呼吸困難，評估後決定儘速安排喉顯微鏡手術。

林恆甫說明，喉顯微鏡手術是在全身麻醉下，經口置入喉鏡，並在顯微鏡輔助下處理聲帶病灶，可精細的切除腫塊，同時盡量保留周邊正常組織，減少對發聲功能的影響。患者術後兩週回診追蹤，內視鏡檢查未見復發跡象，病理切片報告亦顯示腫塊為良性的感染性肉芽腫，讓他與家人都鬆了一口氣。

林恆甫提醒，長期抽菸、飲酒、胃食道逆流，以及用聲過度的族群，都是聲帶病變的高風險群。若出現痰中帶血、呼吸不順、聲音沙啞、吞嚥異物感等情形，應盡早至耳鼻喉科接受內視鏡檢查，釐清真正原因，避免延誤後續評估與處理。

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