研究：每日適當攝取牛肉 對糖尿病及心血管指標無負面影響

研究表明，每天食用170至198克牛肉，不會對與第2型糖尿病或心血管健康相關的指標產生負面影響。圖為牛肉。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究表明，每天食用170至198克牛肉，不會對與第2型糖尿病或心血管健康相關指標產生負面影響。此研究發表在《營養學最新進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國超過1.35億成年人患有或面臨2型糖尿病的風險，這凸顯了人們越來越需要清晰且科學的飲食指導，以促進健康並降低併發症風險。美國印第安納大學布魯明頓公共衛生學院的研究團隊進行1項隨機對照實驗，以探討食用紅肉是否會加劇已有風險族群的代謝健康問題。

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該研究追蹤了24名成年人，他們超重或肥胖，並患有糖尿病前期，但整體健康狀況良好。研究團隊採用了交叉設計，這意味著每位參與者都要完成2個獨立的28天飲食階段，中間穿插1個28天的洗脫期（Washout Period）。洗脫期是「身體的緩衝時間」，等影響消退後再進行下一種飲食測試。

參與者在每個階段每日食用2份主菜，主菜中包含牛肉或禽肉，每餐包含85至99克熟肉。研究團隊在每個為期28天的飲食週期前後，測量參與者β細胞功能和參與血糖調節的荷爾蒙水平。

分析結果顯示，每天食用170至198克未加工的牛肉或禽肉後，參與者的β細胞功能、胰島素敏感性或相關代謝指標，都未出現統計學意義上的顯著差異。

研究資深作者博士馬基（Kevin C Maki）表示，這項黃金標準的隨機對照實驗證實牛肉不比禽肉差。將牛肉納入健康飲食模式有助心臟健康，且不會對血糖調控或發炎指標產生不良影響。

伊利諾理工學院食品科學與營養學教授埃迪里辛格（Indika Edirisinghe）稱，雖然此研究持續時間相對較短，但通常認為足夠檢測到可測量的代謝結果。值得注意的是，該教授並未參與實驗。

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