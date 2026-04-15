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健康 > 心理精神

失智症海嘯來襲！醫揭「黃金逆轉期」 心肺適能可降40％風險

2026/04/15 13:41

雙和醫院提出「321護腦指南」，職能治療師示範護腦操，鼓勵民眾從日常預防失智。（記者侯家瑜攝）

雙和醫院提出「321護腦指南」，職能治療師示範護腦操，鼓勵民眾從日常預防失智。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕失智症非老化必然，早期可預防。雙和醫院今舉辦「全方位護腦指南」記者會，提出「321護腦法」，醫師指出「輕度認知障礙（MCI）」是延緩失智的黃金逆轉期，透過運動、飲食與認知訓練可降低風險，其中心肺適能可降40%。

雙和醫院長胡朝榮指出，失智症並非一夕之間發生，而是長時間累積的結果。面對「失智海嘯」，醫療防線必須從過去著重中晚期照護，大幅前移至早期預防，目前最關鍵的階段就是「輕度認知障礙（MCI）」。

他說明，MCI屬於明確的臨床診斷，患者在記憶或認知測驗上已出現客觀退化，但仍能維持日常生活功能。值得注意的是，每年約有10%至15%的MCI患者會進展為失智症，若能在此階段及早介入，是目前唯一被認為有機會延緩甚至逆轉的黃金時機。

胡朝榮分享案例指出，一名67歲家庭主婦早在2015年就出現頻繁忘記事情的狀況，但因當時簡易心智量表（MMSE）仍有29分，被誤認為正常老化，直到2025年分數下降至22分，才確診為中度失智，錯失長達10年的黃金介入期。

失智症中心主任黃立楷提醒，民眾應留意長輩日常變化，例如情緒突然變得多疑或暴躁、講話詞不達意、步伐變慢或轉身困難等，這些都可能是早期警訊，一旦察覺應及早就醫評估。

在預防策略上，復健醫學部主治醫師葉天忻指出，運動是最具實證的護腦方法之一。阻力訓練可促進肌肉分泌「肌激素（Myokines）」，有助保護神經；有氧運動則能提升心肺適能（CRF），並釋放「運動因子（Exerkines）」。研究顯示，良好的心肺適能可降低失智風險約40%，且兩者合併效果優於單一運動。

他進一步提出「雙任務訓練」概念，也就是在運動後大腦可塑性提升時，同時進行具挑戰性的認知訓練，可進一步強化認知功能，達到加乘效果。

除了運動，飲食與生活型態同樣重要。葉天忻表示，透過「腸－肌－腦軸」的交互作用，均衡飲食、規律運動與認知訓練，可形成完整的非藥物護腦策略。他也強調，每個人的基因、性別與代謝狀況不同，應採取個人化護腦方式，尤其女性一生罹患失智症風險較高，更需提早規劃。

值得關注的是，最新研究也發現「帶狀皰疹感染」與認知衰退之間存在關聯。葉天忻指出，病毒可能透過神經侵犯、腦血管損傷及發炎反應，加速大腦退化，顯示帶狀皰疹疫苗未來可能成為失智預防的新介入方向。

此外，國際期刊《刺胳針》委員會已將失智症可改變風險因子從2017年的9項（約35%可預防），擴增至2024年的14項（約45%可預防），顯示透過生活調整與醫療介入，失智症並非無法預防。

為此，雙和醫院提出「321護腦指南」，協助民眾從日常生活落實護腦。所謂「3」，是指彩虹蔬果、優質蛋白質與健康脂肪三大飲食原則，並減少加工食品；「2」為結合有氧與肌力訓練，並融入認知挑戰；「1」則是建立「認知韌性」，包含良好睡眠與壓力管理。

復健醫學部技術長、職能治療師曾雅鈴也在現場示範「護腦操」，透過簡單動作活化大腦，鼓勵民眾從日常做起。她強調，「321做得早，認知衰退少」，越早建立健康生活型態，越能為自己與下一代打造更有韌性的腦力未來。

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